Минюст США предупредил Маска 2 24.10.2024, 16:39

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Илон Маск

Из-за идеи выплачивать избирателям по миллиону долларов.

В четверг, 24 октября, Минюст США предупредил комитет America PAC Илона Маска о том, что лотерея для зарегистрированных избирателей в «ключевых» штатах, победителям которой выплачивается по 1 млн долларов, может нарушать федеральный закон.

Об этом сообщает CNN.

По информации собеседников телеканала, уже один из отделов Минюста, который расследует потенциальные нарушения, уже направил письмо комитету Маска.

Обещание Маска выплачивать деньги зарегистрированным избирателям вызвало беспокойство среди экспертов по избирательному законодательству и некоторых чиновников, ведь она может противоречить закону.

Сам федеральный закон в США запрещает платить людям деньги за регистрацию для голосования на выборах.

20 октября Маск заявил, что до президентских выборов ежедневно будет выплачивать по 1 миллиону долларов случайно выбранному избирателю, который подписал петицию America PAC об обязательстве поддерживать право на свободу слова и право носить оружие.

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