Акции Tesla взлетели на 20% 24.10.2024, 20:24

На фоне сильных результатов и прогнозов.

Акции Tesla на максимуме 24 октября подскочили на 20,05%, до $256,5, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. На 19:36 по Минску бумаги компании прибавляют 19,26% и торгуются на отметке $254,8 за акцию.

Вечером в среду, 23 октября, после закрытия основной сессии, Tesla опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Как пишет CNBC, показатели компании превзошли ожидания аналитиков:

выручка в третьем квартале выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $25,18 млрд;

операционные расходы сократились на 6%, до $2,28 млрд;

скорректированный показатель EBITDA увеличился на 24% и составил $4,67 млрд;

свободный денежный поток вырос на 223%, до $2,74 млрд;

поставки автомобилей выросли на 6%, до 462,89 тысячи штук.

На звонке с инвесторами глава Tesla Илон Маск сообщил, что производство электромобиля Cybertruck в этом году впервые вышло на прибыльность. Предприниматель прогнозирует рост продаж автомобилей в целом на 20–30% в следующем году. Он также выразил уверенность в том, что сможет получить одобрение регулирующих органов на запуск сервиса по вызову такси в Калифорнии и Техасе в 2025 году.

CNBC пишет, что хотя аналитики и остались довольны результатами Tesla, они с осторожностью относятся к компании и отмечают, что у находящегося в упадке производителя электромобилей на долгосрочную перспективу все еще есть вопросы, на которые нужно ответить.

По словам аналитика Goldman Sachs Марка Делани, успех Tesla в будущем станет в первую очередь зависит от того, сможет ли компания выполнить свои обещания по выпуску автомобилей с автопилотом. Делани нейтрально смотрит на бумаги компании с целевой ценой в $250 за акцию. Аналитик Barclays Дэн Леви имеет схожий взгляд на акции Tesla. Его целевая цена — $220 на акцию.

Но управляющий директор Morgan Stanley Адам Джонас полагает, что инвесторы, обеспокоенные траекторией роста Tesla, могут немного выдохнуть после того, как прибыль за третий квартал превзошла ожидания Маска и прогноз производства на 2025 год. Адам Джонас считает, что акции Tesla могут достичь $310 за штуку.

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