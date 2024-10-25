В Южной Корее произошел сильный пожар на складе армии США 25.10.2024, 1:13

Тушили около четырех часов.

В Южной Корее сегодня, 24 октября, загорелся склад снабжения армии США. Пожар потушили примерно за 4 часа.

Об этом сообщает Yonhap.

По информации южнокорейских спасателей, пожар вспыхнул вечером на 55-м складе снабжения армии США, который находится в городе Пусан. Он начался в довольно большом складском здании, которое достраивают.

A major fire has broken out at a US Forces Korea (USFK) depot in the southeastern port city of #Busan, South Korea. I have geolocated the fire to be in a warehouse at 35.131185, 129.061643 (Image 3).#SouthKorea pic.twitter.com/LqG43NpWmZ — OSINT (Uri Kikaski) 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 (@UKikaski) October 24, 2024

Во время пожара внутри складского помещения никого не было, поэтому погибших и пострадавших нет. В здании хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся вещества, такие как уретан и резина, но не боеприпасы.

Для тушения пожара задействовали 51 единицу техники и 163 человека. Американские военные также предоставили три пожарные машины и 11 человек личного состава.

Доступ на территорию склада был строго ограничен, туда могли попасть только пожарные. В частности, на место инцидента не пускали даже сотрудников полиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com