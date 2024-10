ВСУ провели усиленную механизированную атаку западнее выступа в Курской области 1 27.10.2024, 8:46

5,554

В Кремле вынуждены блефовать.

Вооруженные силы Украины 26 октября провели усиленную механизированную атаку на российские позиции в Глушковском районе Курской области РФ. Российские войска тоже предприняли попытки отбить некоторые позиции, но в целом линия фронта на этой территории за сутки не изменилась.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там указали на неизбежное решение российского диктатора Путина развернуть войска КНДР на Курщине, а также рассказали, что как командование ВС РФ приказало своим солдатам поступать с украинскими военнопленными.

Боевые действия на Курщине

По словам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что украинские силы провели усиленную механизированную атаку взводом к востоку от Нового Пути (юго-западнее Глушково). Российские войска, вероятно, восстановили позиции к востоку от этого поселка ранее, но ВСУ сохраняют позиции к юго-востоку от него вдоль российско-украинской международной границы. Сообщается, что вблизи этого населенного пункта действуют части российской 106-й дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ).

Также 26 октября обе стороны продолжали сражаться на главном выступе ВСУ в Курской области, но линия фронта не изменилась. Российские источники, включая минобороны РФ, заявили, что бои продолжались к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки, Любимовки и Зеленого Шляха; к северу от Суджи в районе Камышовки, к северо-западу – возле Погребков и Малой Локни, к югу – в районе Плехово. Российские военные блогеры писали, что украинские силы продолжают действовать в селе Дарьино (юго-восточнее Коренево), а подразделения 137-го полка ВДВ РФ – в районе Любимовки и Зеленого Шляха.

Путин намерен направить войска КНДР на Курщину

В ISW говорят, что диктатор Владимир Путин продолжил удваивать свои преувеличенные заявления о прогрессе его армии в Курской области на фоне продолжающихся наступательных операций ВСУ и в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для ведения боевых действий в этом районе.

Он сообщил кремлевскому журналисту Павлу Зарубину, что две недели назад (вероятно, с 6 по 13 октября) подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) якобы прорвали украинскую оборону примерно в 10 км от границы и продвинулись на неуказанные позиции вблизи нее. Путин заявил, что в этих операциях также участвовали подразделения 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот), 51-го и 137-го воздушно-десантных полков (оба входят в состав 106-й дивизии ВДВ), 56-го полка (7-я дивизия ВДВ) и 83-й отдельной бригады ВДВ.

«Путин в очередной раз заявил, что российские войска окружили 2000 украинских солдат на площади около 6х15 км. Также утверждал, что российские войска «гарантируют безопасность» украинских военнопленных», – добавили аналитики.

Хотя представитель украинской бригады, действующей на Курском направлении, сообщил, что российские командиры отдали приказ не брать украинских воинов в плен и, предположительно, вместо этого убивать любых украинских военнослужащих, которые сдаются или попадают в плен к российским войскам. А главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опроверг предыдущие заявления Путина о том, что российские войска окружили украинские силы на Курщине 25 октября.

Военные эксперты подчеркнули, что интервью Путина с Зарубиным транслировалось по российскому государственному телевидению и, вероятнее всего, является просто частью усилий Кремля по оправданию неспособности России решительно отразить операцию Украины в Курской области спустя почти три месяца.

«Еще это транслировалось как раз перед сообщениями о неизбежном прибытии северокорейских войск в Курскую область. Путин также может создавать информационные условия, чтобы отдать должное российским войскам за любой прогресс, достигнутый войсками КНДР в восстановлении контроля над российской территорией в Курске», – предположили в ISW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com