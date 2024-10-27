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В России застрелили бывшего наемника ЧВК «Вагнера», который бросался с ножом на прохожих

  • 27.10.2024, 13:53
  • 1,026
В России застрелили бывшего наемника ЧВК «Вагнера», который бросался с ножом на прохожих

В полуголом виде.

В Челябинске (РФ) бывший наемник ЧВК «Вагнера» в полуголом виде бросался на людей с ножом и был застрелен сотрудниками Росгвардии, сообщило местное издание 74.ru.

По предварительной версии событий, инцидент произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. Жители сообщили силовикам, что на прохожих бросается с ножом агрессивный полуголый мужчина. На вызов выехали сотрудники патрульно-постовой службы, однако тот скрылся в одной из квартир. Тогда на место прибыли сотрудники Росгвардии и мужчина начал кидаться уже на них.

Силовики, как пишет издание, сперва сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем застрелили нападавшего.

Как сообщили источники местным журналистам, застреленный мужчина — боец ЧВК (по всей вероятности, ЧВК «Вагнера» — ред.), который ранее был судим за употребление наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

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