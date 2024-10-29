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В США могут признать просроченные белорусские паспорта

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  • 29.10.2024, 9:29
В США могут признать просроченные белорусские паспорта

И присвоить белорусам статус временной защиты.

США могут признать просроченные белорусские паспорта, присвоить белорусам статус временной защиты и разрешить подаваться на американскую визу за рубежом. На сайте Конгресса США опубликован соответствующий законопроект.

Законопроект S.5116 BRIDGE Act был внесен на рассмотрение в Сенат США сенатором-демократом Бенджамином Кардином.

Документ с рабочим названием Belarus and Russia Investments in Democratic Governance during Exile Act предполагает поддержку от США гражданам Беларуси и РФ, которые были вынуждены покинуть свои страны из-за политических репрессий и войны.

Сразу несколько разделов данного законопроекта посвящены помощи белорусам, находящимся в изгнании:

Проект предполагает, что США будут признавать просроченные беларусские паспорта пригодными для поездок в Соединенные Штаты и ставить визы в такие документы.

Предлагается признать граждан Беларуси лицами «бездомной национальности» — то есть людьми, которые не могут податься на визу на родине и получают право подавать заявление на иммиграционные и неиммиграционные визы США в других странах.

Также предлагается предоставить белорусам статус временной защиты (TPS) — это статус, который присваивается человеку по запросу и дает ему право жить и работать в США.

Помимо этого, документ предполагает, что США призовут Еврокомиссию предоставить гражданам Беларуси в изгнании юридические документы для совершения международных поездок.

На сайте Конгресса сказано, что законопроект S.5116 был внесен в Сенат США 19 сентября 2024 года, после этого он был дважды прочитан и передан в Комитет по иностранным делам. Голосование по данному проекту еще не проводилось.

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