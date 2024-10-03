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Шольц заверил, что Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов РФ

  • 3.10.2024, 5:02
Шольц заверил, что Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов РФ
Олаф Шольц

Канцлер Германии заявил, что это «послание» диктатору РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Украина получит кредит в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Передает его слова «Укринформ».

Шольц отметил, что кредит в 50 миллиардов долларов является "вполне сознательным обещанием стабильности для Украины", что позволит ей иметь необходимую поддержку в ближайшем будущем.

«Это также послание российскому президенту, что он не должен рассчитывать, что в какой-то момент поддержка (Украины. - Ред.) просто исчезнет, и он сможет «съесть» всю страну», - подчеркнул канцлер.

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