Шольц заверил, что Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов РФ
- 3.10.2024, 5:02
Канцлер Германии заявил, что это «послание» диктатору РФ.
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Украина получит кредит в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.
Передает его слова «Укринформ».
Шольц отметил, что кредит в 50 миллиардов долларов является "вполне сознательным обещанием стабильности для Украины", что позволит ей иметь необходимую поддержку в ближайшем будущем.
«Это также послание российскому президенту, что он не должен рассчитывать, что в какой-то момент поддержка (Украины. - Ред.) просто исчезнет, и он сможет «съесть» всю страну», - подчеркнул канцлер.