Украинская армия мощным ударом атаковала Веселое
- 3.10.2024, 8:07
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ВСУ ведут механизированное наступление в Курской области.
ВСУ продолжают вести бои с вражеской армией на ее же территории, атакуя армию Путина в Курской области.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на этом участке фронта за прошедшие сутки.
Z-паблики утверждают, что 1 октября украинские силы провели механизированную атаку численностью до взвода на северную окраину Веселого, обойдя при этом Обуховку.
Также бои продолжаются и на другом выступе в Курской области. Известно, что накануне боевые действия были зафиксированы в районе Ольговки, Плехово и Черкасского Поречного.
Накануне российские паблики написали о том, что ВС РФ вернули под свой контроль Новоселовку, однако в ISW не увидели визуального подтверждения.
Еще некоторые военкоры пишут и о том, что армия Путина имеет успехи в районе Плехово, однако сам населенный пункт под полным контролем украинских сил.
На этом участке фронта ВСУ ведут бои против вражеских подразделений из 155-й бригады морпехов и 56-го десантного полка.