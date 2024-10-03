Украинская армия мощным ударом атаковала Веселое 3.10.2024, 8:07

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ВСУ ведут механизированное наступление в Курской области.

ВСУ продолжают вести бои с вражеской армией на ее же территории, атакуя армию Путина в Курской области.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на этом участке фронта за прошедшие сутки.

Z-паблики утверждают, что 1 октября украинские силы провели механизированную атаку численностью до взвода на северную окраину Веселого, обойдя при этом Обуховку.

Также бои продолжаются и на другом выступе в Курской области. Известно, что накануне боевые действия были зафиксированы в районе Ольговки, Плехово и Черкасского Поречного.

Накануне российские паблики написали о том, что ВС РФ вернули под свой контроль Новоселовку, однако в ISW не увидели визуального подтверждения.

Еще некоторые военкоры пишут и о том, что армия Путина имеет успехи в районе Плехово, однако сам населенный пункт под полным контролем украинских сил.

На этом участке фронта ВСУ ведут бои против вражеских подразделений из 155-й бригады морпехов и 56-го десантного полка.

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