Белоруска нашла в магазине просроченную колбасу, пошла в суд и выиграла 3.10.2024, 8:23

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«Месть» удалась, хотя женщина товар даже не покупала.

Большинство белорусов знают, что, если купленный в магазине товар оказался некачественным, они имеют право потребовать возврата денег и компенсации за свои нарушенные права.

А если магазин не согласен — скорее всего, вопрос удастся решить в суде. Однако, как оказалось, эта схема работает не только в случае покупки, но и даже когда она не состоялась. Правда, результат может быть не совсем таким, как рассчитывает потребитель, но вот потери для магазина почти гарантированы.

Пример такой ситуации «Зеркало» нашло в банке судебных решений.

Жительница одного из городов Мария (имя вымышлено) совершала покупки в продуктовом магазине и нашла на полке вареную колбасу сорта мортаделла с истекшим сроком годности. Покупать ее клиентка не стала, но сделала фотографию и обратилась к администрации объекта. Взяв книгу замечаний и предложений, Мария оставила там запись о проблеме и попросила принять меры.

В тот же день она получила ответ от магазина: «Просроченных товаров в продаже не обнаружено». Более того, администрация заявила, что женщина пришла не за покупками, а специально для поиска «просрочки», а значит, не являлась потребителем.

На следующий день Мария вернулась в магазин и оставила еще одну запись в жалобной книге. На этот раз она потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 200 рублей в связи с нарушением ее прав как потребителя, поскольку в магазине предлагался к реализации товар с истекшим сроком годности.

Через несколько дней она получила ответ уже в другом тоне. На этот раз магазин признал, что просроченный товар в продаже был. Однако заявил, что требование о компенсации не имеет оснований.

«Злоупотребляет правами»

После повторного отказа Мария решила обратиться в суд и заручилась поддержкой общества по защите прав потребителей. Его юристы подготовили иск и подали его в интересах женщины.

В иске было заявлено, что Мария из-за неправомерных действий магазина «чувствует себя обманутой, уязвимой, испытывает нравственные страдания в связи с необходимостью обращаться в различные инстанции для защиты ее прав». С торгового объекта потребовали выплатить женщине компенсацию морального ущерба в размере 350 рублей и возместить расходы общественного объединения на юристов — это еще 1182 рубля.

Представители магазина не согласились с иском. Они уже не спорили, что нарушили права потребительницы, однако считали ее требования завышенными. Более того, настаивали на том, что женщина злоупотребляет своими правами — то есть, проще говоря, занимается «потребительским терроризмом». А значит, ее требования вообще незаконны.

Вошел в магазин — уже потребитель

Суд выяснил, что Мария все-таки совершала покупки в тот день, у нее имелся чек за продукты, то есть обвинения со стороны магазина в том, что она не была клиентом, беспочвенны. Впрочем, даже если бы она ничего не купила, это не изменило бы ситуацию в правовом смысле. Так как по закону потребитель — это человек, который не только купил товар, но и собирается это сделать.

«Потребитель намеревалась приобрести товар, однако он имел истекший срок годности и не был приобретен. Суд считает, что в данном конкретном случае права потребителя, который намеревался приобрести колбасу <…>, были нарушены, поскольку товар предлагался к реализации с истекшим сроком годности», — говорится в судебном решении.

Более того, выяснилось, что после того, как магазин узнал об иске, он перечислил Марии 20 рублей в счет компенсации морального вреда. То есть признал, что права покупательницы были нарушены. Да и на заседании представители магазина с этим не спорили.

«Смешной» выигрыш

Согласно закону о правах потребителя, клиент имеет право на надлежащее качество товаров и на компенсацию вреда, в том числе морального, полученного из-за некачественного товара. Поэтому суд признал требования Марии о возмещении морального вреда законными и обоснованными.

Однако ключевым вопросом было то, сколько денег следует присудить женщине. С учетом «характера причиненных истцу нравственных страданий» и степени вины магазина суд пришел к выводу, что справедливой и достаточной компенсацией для Марии будут… те же 20 рублей, которые она уже получила.

Несмешные потери

Казалось бы, решение суда уже исполнено, и магазин больше ничего не должен, дело обошлось ему «малой кровью»? А вот и нет.

Во-первых, в суде участвовало общество защиты прав потребителей. По закону, если такое общество подает иск в интересах обиженного клиента и выигрывает, то с ответчика взыскивают штраф за то, что он не решил вопрос в досудебном порядке, когда ему предлагали (а Мария предлагала). Штраф этот равен 100% присужденной потребителю выплаты (в данном случае — 20 рублей). Из них 10% получило общество (2 рубля), а остальное — местный бюджет (18 рублей).

Во-вторых, по этой же причине (отказ от досудебного урегулирования) было признано обоснованным и требование по возмещению расходов общества на юристов. Сумма составила 1182 рубля. Поскольку иск был удовлетворен в полном объеме, то магазин обязали и эти расходы компенсировать полностью.

Наконец, с проигравшей стороны была взыскана судебная пошлина, которая составила 160 рублей. Таким образом, всего магазин на просроченной колбасе потерял 1382 рубля.

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