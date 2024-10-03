Российский военный концерн «Калашников» объявил о крупном контракте для Беларуси 1 3.10.2024, 8:39

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Соглашения заключены на два года.

Одна из крупнейших российских военно-промышленных групп, «Концерн «Калашников», объявила о крупном контракте для Беларуси. В нашу страну поставят не летальное оружие, а большую партию универсальных станков. Об этом производитель сообщил на своем сайте, заметило издание «Белорусы и рынок».

Концерт «Калашников» в российском Ижевске объявил, что «в полном объеме» исполнит в 2024 году контракты по выпуску и поставкам высокоточных универсальных станков серии 250ИТВМ на общую сумму свыше полумиллиарда российских рублей (более 5 млн долларов) в адрес 20 отечественных компаний, а также в Беларусь.

Отмечается, что соглашения с белорусскими заказчиками заключены на два года и предполагают отправку им станков партиями. Кто конкретно сотрудничает с «Калашниковым», не сообщается.

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