The Telegraph: Человечество на пороге Третьей мировой войны 3.10.2024, 10:18

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Ее может остановить Израиль.

После массированного ракетного удара Ирана по Израилю 1 октября ситуация на Ближнем Востоке обострилась до предела. Человечество оказалось на пороге Третьей мировой войны, которую может остановить только решительные действия Израиля при поддержке Запада. Об этом написал журналист и редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит.

«Если вы стремитесь к миру, война против Ирана будет необходима в первую очередь. Если вы хотите предотвратить ядерный апокалипсис, иранская атомная программа должна быть уничтожена. Если вы стремитесь к лучшему, здоровому миру, отвратительные иранские теократы должны быть уничтожены», – пишет он в своей колонке для The Telegraph.

По словам Хита, Израиль имеет не только право, но и обязанность уничтожить иранский режим, который стремится получить ядерный статус и продолжающий поддерживать террористические организации по всему региону. Журналист считает, что Иран является «источником большинства проблем на Ближнем Востоке» и союзником России и Китая, усугубляющим его угрозу.

«Этого нельзя допустить. Израиль, целью которого является обеспечение собственного выживания и выживания еврейского народа, имеет не только право, но и обязанность нанести сокрушительный ответный удар по иранскому режиму. Он заслуживает полной и безоговорочной поддержки Запада», – констатировал Аллистер Хит.

Несмотря на ракетные обстрелы, Иран фатально ослабил свои позиции, а Израиль готовится к ответу. Армия обороны Израиля пообещала действовать в выбранное им время, оставляя открытыми возможности для дальнейших действий.

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