Ученые раскрыли тайну самой знаменитой картины Вермеера 3.10.2024, 10:58

Исследователи узнали, как мозг человека реагирует на «Девушку с жемчужной сережкой».

Нидерландский музей Маурицхёйс в Гааге совместно с научной организацией Neurensics изучил мозговую активность людей во время созерцания знаменитой картины «Девушка с жемчужной сережкой» голландского живописца XVII века Яна Вермеера. Исследование обнаружило особые нейронные процессы, приковывающие внимание человека к полотну, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам представителей Neurensics, проект стал первым в своем роде измерением неврологической реакции на произведения искусства с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Результаты показали, что «Девушка с жемчужной сережкой» вызывает у зрителя особый неврологический феномен, названный «устойчивой петлей внимания». Он проявляется в желании рассматривать картину, переводя взгляд от одной точки фокуса к другой. В случае с произведением Вермеера это глаза героини, ее губы и непосредственно сережка.

Измеряя мозговые волны, ученые также обнаружили, что наибольшей стимуляцией подвергается предклинье — часть мозга, отвечающая за сознание и личную идентичность.

Исследователи сравнили реакцию мозга при взгляде на подлинник и на ее репродукцию. Оказалось, что эмоциональное воздействие оригинала на зрителя было в 10 раз сильнее по сравнению с копией. Эффект подтвердился в ходе проверки на 10 добровольцах.

Нейробиологи отметили, что хотели бы повторить исследование для других шедевров мирового искусства, включая «Мона Лизу» Леонардо да Винчи.

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