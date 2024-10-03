Доллар снова резко прибавил в Беларуси
- 3.10.2024, 11:14
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Стали известны свежие курсы валют.
Вчера доллар в Беларуси резко прибавил больше трех копеек, а сегодня решил не останавливаться на достигнутом — прибавка на старте торгов больше полутора копеек, пишет «Онлайнер». Российский рубль в это же время сбрасывает. Смотрим, что покажут валюты к концу торгов на бирже.
Доллар подорожал на 1,74 копейки и стоит 3,2696 рубля.
По евро торгов не было, Нацбанк установил курс 3,6008 рубля.
Сотня российских рублей сбросила 1,24 копейки и стоит 3,4621 рубля.
Вчера доллар прибавил 3,41 копейки и стоил 3,2522 рубля. Евро подешевел на 1 копейку и стоил 3,5950 рубля, а сотня российских рублей стала дешевле на 0,34 копейки и стоила 3,4745 рубля.