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В Беларуси хотят создать кодекс правил для школьников и их родителей

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  • 3.10.2024, 11:38
В Беларуси хотят создать кодекс правил для школьников и их родителей

Новая идея от Минобразования.

В Беларуси планируют создать сборник правил поведения для учеников школ и их родителей. Новый кодекс, как утверждает министр образования Андрей Иванец, нужен для «уважения и учащихся, и родителей к своему учителю».

«Хотел бы отметить, что высокий статус педагога начинается с уважения и учащихся, и родителей к своему учителю. В этой связи мы планируем разработать соответствующий кодекс правил для каждого учащегося и соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем. Это очень важный аспект. Почему — потому что только лишь при особом отношении к нашему учителю мы будем действительно уверены в том, что школа является храмом», — сказал он.

Говоря об инновациях в образовании в этом году, Иванец отметил, что в приоритете подготовка дошкольников к приходу на учебу и к воспитанию «уважительного отношения к нашей стране».

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