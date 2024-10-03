В Беларуси хотят создать кодекс правил для школьников и их родителей 4 3.10.2024, 11:38

Новая идея от Минобразования.

В Беларуси планируют создать сборник правил поведения для учеников школ и их родителей. Новый кодекс, как утверждает министр образования Андрей Иванец, нужен для «уважения и учащихся, и родителей к своему учителю».

«Хотел бы отметить, что высокий статус педагога начинается с уважения и учащихся, и родителей к своему учителю. В этой связи мы планируем разработать соответствующий кодекс правил для каждого учащегося и соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем. Это очень важный аспект. Почему — потому что только лишь при особом отношении к нашему учителю мы будем действительно уверены в том, что школа является храмом», — сказал он.

Говоря об инновациях в образовании в этом году, Иванец отметил, что в приоритете подготовка дошкольников к приходу на учебу и к воспитанию «уважительного отношения к нашей стране».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com