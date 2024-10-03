В варшавском аэропорту взорвался багаж пассажира

В варшавском аэропорту взорвался багаж пассажира2
- 3.10.2024, 13:02
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ЧП произошло ночью.
Опасная ситуация произошла в аэропорту имени Шопена в Варшаве – багаж одного из пассажиров взорвался.
Об этом сообщает RMF FM.
Взрыв произошел этой ночью в зоне сортировки багажа. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что разорвался контейнер с исследовательскими образцами биологического материала, который перевозил пассажир.
«Взрыв произошел из-за сухого льда», – рассказал Бартош Масёнг из варшавской пожарной службы.
По его словам, образцы не были повреждены. Пострадал только контейнер, в котором они перевозились.
Эвакуация людей из терминала не потребовалась. В результате инцидента никто не пострадал.