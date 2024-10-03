В варшавском аэропорту взорвался багаж пассажира 2 3.10.2024, 13:02

4,230

ЧП произошло ночью.

Опасная ситуация произошла в аэропорту имени Шопена в Варшаве – багаж одного из пассажиров взорвался.

Об этом сообщает RMF FM.

Взрыв произошел этой ночью в зоне сортировки багажа. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что разорвался контейнер с исследовательскими образцами биологического материала, который перевозил пассажир.

«Взрыв произошел из-за сухого льда», – рассказал Бартош Масёнг из варшавской пожарной службы.

По его словам, образцы не были повреждены. Пострадал только контейнер, в котором они перевозились.

Эвакуация людей из терминала не потребовалась. В результате инцидента никто не пострадал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com