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В варшавском аэропорту взорвался багаж пассажира

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  • 3.10.2024, 13:02
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В варшавском аэропорту взорвался багаж пассажира

ЧП произошло ночью.

Опасная ситуация произошла в аэропорту имени Шопена в Варшаве – багаж одного из пассажиров взорвался.

Об этом сообщает RMF FM.

Взрыв произошел этой ночью в зоне сортировки багажа. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что разорвался контейнер с исследовательскими образцами биологического материала, который перевозил пассажир.

«Взрыв произошел из-за сухого льда», – рассказал Бартош Масёнг из варшавской пожарной службы.

По его словам, образцы не были повреждены. Пострадал только контейнер, в котором они перевозились.

Эвакуация людей из терминала не потребовалась. В результате инцидента никто не пострадал.

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