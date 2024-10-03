Украинский ученый: Лукашенко стыдно слушать 5 3.10.2024, 13:08

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Микола Рябчук

Фото: «Белсат»

Классический пример колонизированного, который смотрит на себя глазами своего господина.

Украинский исследователь наследия колониализма Микола Рябчук рассказал о главных механизмах колонизаторов и как это сработало в случае Беларуси.

— Колониализм — это, прежде всего, господство одной группы над другой, это лишение покоренной, подчиненной группы субъектности, — объяснил Микола Рябчук на «Белсате». — То есть эта группа не может ничего решать самостоятельно.

Все решают в имперском центре, там гораздо лучше знают, что хорошо, что плохо и кем эта группа является. Например, Москва лучше нас знает, что украинцев не существует, что мы вообще-то русские, которые просто забыли, что они русские.

Это типичный колониализм, когда империя владеет якобы настоящими знаниями, а мы просто маленькие неразумные дети, которые не понимают.

Конечно, всякая империя приносит определенные модернизационные элементы. Все они строили железные дороги и в Индии, в Африке. И при Советском Союзе что-то было построено и в странах Балтии, и в Украине. Это не исключение.

Но кто при этом господствовал, руководил, кто представлял все эти страны на международной и культурной арене — вот это важно.

И то, что украинцы в СССР занимали высокие должности, ничего не означает. Они и в нынешней России занимают высокие должности при путинском режиме. Тут другой вопрос: украинцы ли они?

Дзержинский был поляком, а Сталин — грузином, много евреев было в ЧК и на высоких должностях в советской охранке, но это не делает охранку еврейской, это не делает Советский Союз грузинским или польским. Все эти люди работали на империю, они строили империю — не грузинскую, не еврейскую, не украинскую, а российскую.

И она до сих пор существует и продолжает оставаться довольно кровожадной.

Поэтому колониализм, в первую очередь, это господство, доминирование одной группы над другой, превращение этой группы в невидимую и неслышимую — ее просто не существует для остального мира.

И, во-вторых, что очень важно — это определенная идеология превосходства. В одних случаях она имеет расовые основания. В нашем случае она имеет более культурные, языковые основания.

Наша «черная кожа» — это язык, над которым можно глумиться, высмеивать, он как бы неполноценный, он — знак этой неполноценности, он стигматизируется. И такая идеология насаждается.

Главная задача убедить аборигенов, что они неполноценные. Они должны принять эту идеологию и научиться смотреть на самих себя глазами колонизатора. И тогда кажется, что никакого насилия нет: они сами хотят, сами соглашаются, сами русифицируются.

Ученый убежден, что освобождаясь от колониализма, недостаточно избавиться только от военной и политической зависимости.

— В нашем случае нужно освободиться во всех смыслах — и в военном, и в политическом, а также в умственном, культурном или цивилизационно, потому что действительно очень много людей усвоили это имперское знание, эту идею превосходства.

Многие люди научились смотреть на себя имперскими глазами и видеть себя неполноценными. Колонизированные принимают точку зрения колонизатора — и в этом самая большая трагедия.

Нужно объяснить, деконструировать механизмы этого господства, которые очень часто скрыты, как бы невидимы. Кажется, что все идет само собой, никто вас не принуждает говорить по-русски, я с детства слышал эту фразу — «никто не принуждает, никто не стоит с пистолетом».

Как-то само собой происходит, так сложилось исторически, — рассуждает исследователь.

В качестве одного из ярких примеров подчиненного, усвоившего задания колонизаторов, Рябчук приводит белорусского правителя.

— Лукашенко провел русификацию Беларуси еще больше, чем она была в Советском Союзе. Он много раз говорил, что белорусский язык — бедный язык, что белорусы — это русские со знаком качества.

Лукашенко — классический пример колонизированного, который смотрит на себя глазами своего господина. Хотя я до конца не знаю, сколько в этом действительно неполноценности, а сколько простой крестьянской хитрости, которая играет определенную роль.

В любом случае это унизительно, все, что он говорит, конечно, просто позорно, стыдно слышать.

Нужно учитывать, что во всех случаях при колониализме все равно скрывается насилие. Господство одной группы над другой основано именно на нем. В некоторых случаях это насилие непосредственное, связано с завоеваниями, геноцидом, истреблением аборигенов, как это происходило в Сибири, на Дальнем Севере или на Кавказе. Россия не просто так присоединяла эти территории, она уничтожала местное население.

Но есть и более гибридные методы, когда насилие применяют частично, и при этом применяется подкуп местных элит, кооптация — своего рода аутсорсинг, когда покорение делается руками местной компрадорской элиты, — объяснил ученый белорусский вариант.

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