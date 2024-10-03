Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа Банка 3.10.2024, 13:45

За поддержку режима Лукашенко.

Власти Великобритании ввели санкции против белорусского Альфа Банка. Об этом пишет Минфина королевства.

В обосновании введенных ограничений сказано, что «ЗАО «Альфа Банк Беларусь» получает выгоду, поддерживая белорусское государство, так как «осуществляет деятельность в ключевом для него стратегическом секторе финансовых услуг».

Введенные рестрикции предполагают арест активов банка в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

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