Бобруйчанин оформлял рассрочку на телефон и узнал много нового о своем начальнике 2 3.10.2024, 14:10

3,082

На начальника завели уголовное дело.

Житель Бобруйска «заигрался» и обманул своих подчиненных на 368 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете. Мужчина больше года под разными предлогами выманивал у сотрудников своего предприятия деньги, которые спускал на ставки и другие цели.

Главный механик одного из предприятий Бобруйска занимался обманом подчиненных ради денег. Мошенническая схема всплыла случайно, когда один из работников пошел оформлять рассрочку на телефон. Проверка по банковской базе показала, что у него уже есть действующая рассрочка на аналогичный товар. Через время сотрудник вспомнил, как начальник брал его мобильный для решения «своего вопроса».

«Больше года — с октября 2022 года по декабрь 2023 года — рядовому руководителю удавалось обманывать подчиненных ему работников», — рассказали в СК.

Одних 34-летний главный механик сумел убедить взять потребительские кредиты, обещая гасить задолженность по процентам. У других брал мобильный телефон под разными предлогами и оформлял кредиты без ведома и согласия владельцев сим-карт. Третьи давали ему в долг под расписку.

В январе 2024 года работники одного и того же предприятия обращались в милицию — им пришли уведомления о задолженности по рассрочкам, которых они лично не оформляли.

«В ходе допросов мужчина пояснил следователю, что большие деньги ему были нужны для погашения подоходного налога. Мужчина играл и делал ставки. Везло ему нечасто, однако все выигрыши отображались по учетам, о чем стало известно налоговой инспекции», — сообщили в СК.

Всего житель Бобруйска обманул 35 человек и три банковских учреждения, завладев деньгами на общую сумму более 368 тысяч рублей. Обнаружено 98 фактов хищения. На имущество обвиняемого наложен арест.

Полученные обманом деньги он тратил на ставки, погашение подоходного налога на прибыль и оплату взятых у банков платежей и рассрочек.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у фигуранта выявлено заболевание в виде патологической склонности к азартным играм, но он мог сознавать значение своих действий и руководить ими», — рассказали в СК.

Жителю Бобруйска предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 212 УК (Хищение имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере), он под стражей. Мужчине грозит от трех до 12 лет колонии.

Дополнительно в банки «направлены представления с предложением о принятии соответствующих мер для исключения подобных фактов хищений денежных средств».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com