закрыть
3 октября 2024, четверг, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте в Киеве сделал заявление о членстве Украины в НАТО

  • 3.10.2024, 14:58
  • 2,812
Рютте в Киеве сделал заявление о членстве Украины в НАТО

На пресс-конференции с Зеленским.

Украина сейчас близка, как никогда раньше, к членству в НАТО. У Украины есть пакет помощи, который помогает внедрять реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«О членстве в НАТО. Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО необратим. Как я сказал, Украина, как никогда раньше, близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, которая помогает Украине проводить реформы», - сказал новый генсек.

Рютте добавил, что сегодня многие работают с украинцами над улучшением и внедрением реформ.

Генсек выразил уверенность в будущем членстве Украины в НАТО и тому, что у России не будет права вето на это.

«Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс, и это помогает построить мостик для членства. Я думаю, этот день настанет. Украина станет полноправным членом НАТО. Россия по этому вопросу не имеет никакого влияния и никакого вето», - подчеркнул он.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на днях официально занял пост генерального секретаря НАТО. Он заявил, что Украина остается его приоритетом на новой должности.

Сегодня, 3 октября, он прибыл в Украину с первым визитом в должности генсека НАТО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип