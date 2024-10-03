Белорус, расстрелянный террористами в Тель-Авиве, идет на поправку 3.10.2024, 15:02

Прогноз по реабилитации 27-летнего парня позитивный.

1 октября в Яффе, старом районе Тель-Авива, террористы связанные с ХАМАС, открыли огонь по людям. Погибли 7 человек, еще 16 — ранены. Террористы были убиты.

Среди раненых оказался 27-летний белорус. Парень вырос в Беларуси, но оставил ее не так давно и по той же самой причине, что и сотни тысяч других сограждан, пишет «Наша Нiва».

От публичности парень, которого зовут Роман, отказывается по личным причинам, а также в связи с неважным состоянием здоровья: пуля террористов вошла ему в живот, по пути сломала ребра и вышла через горло.

Несмотря на эти травмы парень остается в сознании и с помощью других может передвигаться на инвалидной коляске. Прогноз по реабилитации позитивный.

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