Белорус, расстрелянный террористами в Тель-Авиве, идет на поправку
- 3.10.2024, 15:02
Прогноз по реабилитации 27-летнего парня позитивный.
1 октября в Яффе, старом районе Тель-Авива, террористы связанные с ХАМАС, открыли огонь по людям. Погибли 7 человек, еще 16 — ранены. Террористы были убиты.
Среди раненых оказался 27-летний белорус. Парень вырос в Беларуси, но оставил ее не так давно и по той же самой причине, что и сотни тысяч других сограждан, пишет «Наша Нiва».
От публичности парень, которого зовут Роман, отказывается по личным причинам, а также в связи с неважным состоянием здоровья: пуля террористов вошла ему в живот, по пути сломала ребра и вышла через горло.
Несмотря на эти травмы парень остается в сознании и с помощью других может передвигаться на инвалидной коляске. Прогноз по реабилитации позитивный.