закрыть
3 октября 2024, четверг, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американские горки

  • Владимир Фесенко
  • 3.10.2024, 15:21
Американские горки

Главное сейчас – извлечь надлежащие уроки из случившегося.

«Пенсильванский инцидент» (точнее, реакция Трампа и республиканцев на посещение президентом Зеленским завода по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании) во время визита президента Украины в США стал драматическим испытанием и для самого Владимира Зеленского, и для всей нашей делегации, находившейся в США, для наших друзей в США. Проблему удалось достаточно быстро решить. Встреча Зеленского с Трампом все же прошла. Диалог и сотрудничество с республиканцами возобновлены. Однако остался не только горький осадок от этого «инцидента». На самом деле, вся эта ситуация стала проявлением более сложных и системных проблем, которые остаются для нас вызовом и в дальнейшем.

Что также важно понимать, эти «американские горки» и эмоционально-политические качели Трампа являются вызовом не только для президента Зеленского и его офиса, это вызов для Украины, которая критически зависит от военной и экономической помощи США. И для нас очень важно сохранять двухпартийную поддержку Украины в США.

Главное сейчас – извлечь надлежащие уроки из случившегося.

Первое, что нужно сделать, – тщательно проанализировать причины ситуации, которая произошла в США.

Нынешняя избирательная кампания в США развивается нервно и конфликтно, это как сплошное минное поле в информационно-политическом смысле. Особенно это касается Трампа и его команды, где иногда может проявляться и политическая истерика, и почти паранойя (как в реагировании на посещение президентом Зеленским завода в Пенсильвании). Вчера взорвалось по украинской теме, завтра может взорваться по другой. Очень боюсь, что самые большие взрывы нас ждут после 5 ноября, когда состоится голосование и начнут подводить итоги. Взорваться может под политической системой США, что может стать огромной угрозой и для нас, и для международной безопасности в целом.

К сожалению, уже не в первый раз нас пытаются втянуть в предвыборную борьбу в США. Так было в 2019–2020 годах, когда это делали и демократы, и республиканцы. Но тогда это были цветочки. И проблемы удалось обойти. А сейчас тема войны между Украиной и Россией стала одной из главных (хоть и не решающих) тем на президентских выборах в США. И мы стихийно оказались в тисках этого противостояния. Нам далеко не все нравится в позиции Трампа по завершению войны между Россией и Украиной, а тем более не нравится позиция Джей Ди Венса. Но если критиковать, то это может быть расценено как вмешательство в избирательную кампанию в США. И совсем не реагировать мы тоже не можем, потому что это касается наших интересов безопасности.

Еще одна, и, возможно, наиболее опасная проблема, которая проявилась во время конфликтной ситуации, – наличие людей с антиукраинскими и пророссийскими взглядами в ближайшем окружении Трампа, которые могут оказывать сильное ситуативное влияние на 45-го президента США. Свидетельством тому стала знаменитая речь Трампа в эти дни, в которой он упомянул о том, что Украины уже нет, о миллионах погибших, о разрушенных тысячелетних городах с золотыми куполами (вот эта фраза особенно показательна), об армии, в которой остались только дети и пожилые люди. Кто-то же весь этот бред влил в уши Трампу. Вряд ли он сам все это придумал. И мы можем догадываться, кто это. В частности, в этой роли может выступать Дональд Трамп – младший (сын 45 президента США от первого брака), который в свое время был замечен в связях с россиянами. Именно Трамп-джуниор, кстати, рекомендовал отцу Джей Ди Венсу в роли кандидата на должность вице-президента США от Республиканской партии. Негативное влияние Джей Ди Венса по украинской проблематике мы, к сожалению, уже неоднократно наблюдали. Проявления такой позиции могут быть и дальше.

Еще одно обстоятельство, которое мы должны принимать во внимание – это то, что Трамп, несмотря на критические заявления в адрес президента Зеленского, достаточно быстро изменил свою позицию и пошел на переговоры с президентом Украины. Конечно, можно и нужно делать поправку на эмоциональные качели Трампа, но в данном случае следует учитывать и рациональные факторы. По моему мнению, реакция республиканцев на «пенсильванский инцидент» была нервно-эмоциональной и явно неадекватной. Но когда Трампа немного попустило, то и вокруг него, и в штабе республиканцев нашлись рационально мыслящие люди и смогли объяснить своему кандидату, что конфликтный разрыв с президентом Зеленским и резкая антиукраинская позиция принесут Трампу и республиканцам гораздо больше негатива, чем каких-то выгод. В частности, речь идет о голосах избирателей в том же штате Пенсильвания, и не только выходцах из Украины, а также из Польши. Трампа также могли винить в пророссийской позиции, что он снова подыгрывает одному из врагов Америки. Наконец Трампу могли напомнить, что если он хочет договариваться о завершении войны в Украине, то это придется делать не только с Путиным, но и с Зеленским тоже. Мне кажется, что в деталях объяснили и Джей Ди Венсу, поэтому на дебатах со своим визави из Демократической партии он вообще не касался украинского вопроса.

Конечно, украинская делегация тоже многое сделала, чтобы переговоры между Трампом и Зеленским все же состоялись. Но принципиально зафиксировать, что несмотря на сложные, а также критические происшествия, с Трампом можно договариваться, и он может резко поменять свою позицию. Другое дело, из-за кого и как влиять на Трампа.

Какие выводы можно сделать из той головокружительной и почти критической ситуации, которая сложилась во время визита президента Зеленского в США?

Во-первых, есть риск повторения американских горок со стороны Трампа и республиканцев, возможно, в других формах и не с такой резкой амплитудой. Такова уж психологическая специфика Трампа. Но это также обусловлено ситуацией в Республиканской партии, часть истеблишмента и избирателей которой активно поддерживает Украину, а часть (изоляционистское крыло этой партии) выступает вообще против любой поддержки Украины. Именно эти контрасты в отношении республиканцев к Украине потенциально создают потенциальные риски новых «американских горок» для Украины и во время нынешних выборов и после их завершения, особенно в случае победы Трампа на президентских выборах в США.

Во-вторых, под Трампа нужно готовить и применять особую и очень гибкую стратегию с набором различных тактических вариантов на разные ситуации (победа и поражение Трампа на президентских выборах; разные психологические состояния Трампа; конкретные политические темы, которые будут актуальны для нас, в частности проблема мирных переговоров с Россией, а также формата военной и экономической помощи Украине со стороны США). В любом случае, нам нужно действовать на американском направлении максимально осторожно, гибко и сбалансированно, чтобы избегать втягивания в предвыборную борьбу в США и одновременно обеспечивать свои интересы в США.

В-третьих, нам нужно наладить более или менее регулярный и действенный канал коммуникации с Трампом и его ближайшим окружением, чтобы доносить до него нашу позицию и предоставлять правдивую информацию об Украине по вопросам, поднимаемым в ходе избирательной кампании в США, и влиять как на его отношение к Украине, так и на его мнение относительно условий завершения войны между Россией и Украиной.

Безусловно, мы должны и дальше сохранять, несмотря на высокий градус предвыборной борьбы в США, двухпартийную поддержку Украины в США. И это определяющий императив нашей политики в американском направлении.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип