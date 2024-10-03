Американские горки Владимир Фесенко

3.10.2024, 15:21

Главное сейчас – извлечь надлежащие уроки из случившегося.

«Пенсильванский инцидент» (точнее, реакция Трампа и республиканцев на посещение президентом Зеленским завода по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании) во время визита президента Украины в США стал драматическим испытанием и для самого Владимира Зеленского, и для всей нашей делегации, находившейся в США, для наших друзей в США. Проблему удалось достаточно быстро решить. Встреча Зеленского с Трампом все же прошла. Диалог и сотрудничество с республиканцами возобновлены. Однако остался не только горький осадок от этого «инцидента». На самом деле, вся эта ситуация стала проявлением более сложных и системных проблем, которые остаются для нас вызовом и в дальнейшем.

Что также важно понимать, эти «американские горки» и эмоционально-политические качели Трампа являются вызовом не только для президента Зеленского и его офиса, это вызов для Украины, которая критически зависит от военной и экономической помощи США. И для нас очень важно сохранять двухпартийную поддержку Украины в США.

Главное сейчас – извлечь надлежащие уроки из случившегося.

Первое, что нужно сделать, – тщательно проанализировать причины ситуации, которая произошла в США.

Нынешняя избирательная кампания в США развивается нервно и конфликтно, это как сплошное минное поле в информационно-политическом смысле. Особенно это касается Трампа и его команды, где иногда может проявляться и политическая истерика, и почти паранойя (как в реагировании на посещение президентом Зеленским завода в Пенсильвании). Вчера взорвалось по украинской теме, завтра может взорваться по другой. Очень боюсь, что самые большие взрывы нас ждут после 5 ноября, когда состоится голосование и начнут подводить итоги. Взорваться может под политической системой США, что может стать огромной угрозой и для нас, и для международной безопасности в целом.

К сожалению, уже не в первый раз нас пытаются втянуть в предвыборную борьбу в США. Так было в 2019–2020 годах, когда это делали и демократы, и республиканцы. Но тогда это были цветочки. И проблемы удалось обойти. А сейчас тема войны между Украиной и Россией стала одной из главных (хоть и не решающих) тем на президентских выборах в США. И мы стихийно оказались в тисках этого противостояния. Нам далеко не все нравится в позиции Трампа по завершению войны между Россией и Украиной, а тем более не нравится позиция Джей Ди Венса. Но если критиковать, то это может быть расценено как вмешательство в избирательную кампанию в США. И совсем не реагировать мы тоже не можем, потому что это касается наших интересов безопасности.

Еще одна, и, возможно, наиболее опасная проблема, которая проявилась во время конфликтной ситуации, – наличие людей с антиукраинскими и пророссийскими взглядами в ближайшем окружении Трампа, которые могут оказывать сильное ситуативное влияние на 45-го президента США. Свидетельством тому стала знаменитая речь Трампа в эти дни, в которой он упомянул о том, что Украины уже нет, о миллионах погибших, о разрушенных тысячелетних городах с золотыми куполами (вот эта фраза особенно показательна), об армии, в которой остались только дети и пожилые люди. Кто-то же весь этот бред влил в уши Трампу. Вряд ли он сам все это придумал. И мы можем догадываться, кто это. В частности, в этой роли может выступать Дональд Трамп – младший (сын 45 президента США от первого брака), который в свое время был замечен в связях с россиянами. Именно Трамп-джуниор, кстати, рекомендовал отцу Джей Ди Венсу в роли кандидата на должность вице-президента США от Республиканской партии. Негативное влияние Джей Ди Венса по украинской проблематике мы, к сожалению, уже неоднократно наблюдали. Проявления такой позиции могут быть и дальше.

Еще одно обстоятельство, которое мы должны принимать во внимание – это то, что Трамп, несмотря на критические заявления в адрес президента Зеленского, достаточно быстро изменил свою позицию и пошел на переговоры с президентом Украины. Конечно, можно и нужно делать поправку на эмоциональные качели Трампа, но в данном случае следует учитывать и рациональные факторы. По моему мнению, реакция республиканцев на «пенсильванский инцидент» была нервно-эмоциональной и явно неадекватной. Но когда Трампа немного попустило, то и вокруг него, и в штабе республиканцев нашлись рационально мыслящие люди и смогли объяснить своему кандидату, что конфликтный разрыв с президентом Зеленским и резкая антиукраинская позиция принесут Трампу и республиканцам гораздо больше негатива, чем каких-то выгод. В частности, речь идет о голосах избирателей в том же штате Пенсильвания, и не только выходцах из Украины, а также из Польши. Трампа также могли винить в пророссийской позиции, что он снова подыгрывает одному из врагов Америки. Наконец Трампу могли напомнить, что если он хочет договариваться о завершении войны в Украине, то это придется делать не только с Путиным, но и с Зеленским тоже. Мне кажется, что в деталях объяснили и Джей Ди Венсу, поэтому на дебатах со своим визави из Демократической партии он вообще не касался украинского вопроса.

Конечно, украинская делегация тоже многое сделала, чтобы переговоры между Трампом и Зеленским все же состоялись. Но принципиально зафиксировать, что несмотря на сложные, а также критические происшествия, с Трампом можно договариваться, и он может резко поменять свою позицию. Другое дело, из-за кого и как влиять на Трампа.

Какие выводы можно сделать из той головокружительной и почти критической ситуации, которая сложилась во время визита президента Зеленского в США?

Во-первых, есть риск повторения американских горок со стороны Трампа и республиканцев, возможно, в других формах и не с такой резкой амплитудой. Такова уж психологическая специфика Трампа. Но это также обусловлено ситуацией в Республиканской партии, часть истеблишмента и избирателей которой активно поддерживает Украину, а часть (изоляционистское крыло этой партии) выступает вообще против любой поддержки Украины. Именно эти контрасты в отношении республиканцев к Украине потенциально создают потенциальные риски новых «американских горок» для Украины и во время нынешних выборов и после их завершения, особенно в случае победы Трампа на президентских выборах в США.

Во-вторых, под Трампа нужно готовить и применять особую и очень гибкую стратегию с набором различных тактических вариантов на разные ситуации (победа и поражение Трампа на президентских выборах; разные психологические состояния Трампа; конкретные политические темы, которые будут актуальны для нас, в частности проблема мирных переговоров с Россией, а также формата военной и экономической помощи Украине со стороны США). В любом случае, нам нужно действовать на американском направлении максимально осторожно, гибко и сбалансированно, чтобы избегать втягивания в предвыборную борьбу в США и одновременно обеспечивать свои интересы в США.

В-третьих, нам нужно наладить более или менее регулярный и действенный канал коммуникации с Трампом и его ближайшим окружением, чтобы доносить до него нашу позицию и предоставлять правдивую информацию об Украине по вопросам, поднимаемым в ходе избирательной кампании в США, и влиять как на его отношение к Украине, так и на его мнение относительно условий завершения войны между Россией и Украиной.

Безусловно, мы должны и дальше сохранять, несмотря на высокий градус предвыборной борьбы в США, двухпартийную поддержку Украины в США. И это определяющий императив нашей политики в американском направлении.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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