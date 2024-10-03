В минской школе закрасили изображения Купалы, Скорины и Гусовского
- 3.10.2024, 15:24
Вместо них теперь просто желтые стены.
В столичной школе закрасили рисунки на национальную тему. Не стало Купалы, Скорины и Гусовского. Вместо них у средней школы №173 Минска теперь просто желтые стены.
Об этом сообщает телеграм-канал «Спадчына».
Школа в Заводском районе была возведена в 1987 году. Тогда же внутри была создана серия смелых для того времени разрисовок, изображавших сюжеты на темы национальной культуры и истории.
На фотографиях можно увидеть сюжеты из поэмы «Курган» Янки Купалы и «Песни о зубре» Миколы Гусовского, портретные изображения самого Гусовского и первопечатника Франциска Скорины и другие.
Все они были закрашены в декабре 2023 года, когда в школе начали внеплановый ремонт, причем в середине учебного года. Это произошло несмотря на то, что летом того же года уже проводился плановый ремонт.
Бывшие учащиеся школы надеются, что раскраски просто закрашены и после их можно будет восстановить.