Минчанин назвался омоновцем и пытался угостить танцовщицу в баре наркотиками 3.10.2024, 15:32

Инцидент произошел на Зыбицкой.

В Минске будут судить 39-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконном с целью сбыта обороте запрещенных веществ, рассказали «Минск-Новостям» в прокуратуре. Его задержали в баре на Зыбицкой, где он пытался угостить танцовщицу наркотиками.

Минчанин купил в теневом интернет-маркете за биткоины 1 г гашиша и получил в качестве бонуса таблетку MDMA. Потом, выпив бутылку игристого вина и выкурив часть наркотиков, отправился веселиться на Зыбицкую.

В одном из баров ему понравилась танцовщица, которую он решил угостить наркотиками. Мужчина подошел к ней, когда девушка сидела с коллегой за барной стойкой. Услышав столь необычное предложение, та попросила показать таблетку и гашиш, после чего сообщила об этом своему руководству и охраннику. Последний попросил посетителя покинуть заведение, но тот стал грубить и уверять, что он сотрудник ОМОН.

Неподалеку от бара как раз дежурили настоящие омоновцы. Они и обнаружили у мужчины в ходе обыска 0,46 г гашиша и таблетку MDMA, а также пипетку, которую тот использовал для употребления веществ.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело. По словам фигуранта, он страдал бессонницей и прочел в интернете, что избавиться от нее помогает конопля.

– Обвиняемый зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, ранее к уголовной ответственности не привлекался, – рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконных с целью сбыта приобретении, перевозке и хранении наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 328 УК), ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы со штрафом или без него. Вину он не признал.

Сейчас минчанин под стражей.

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