Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Угледара 2 3.10.2024, 15:40

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Владимир Зеленский

И призывал Запад усилить поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным выход украинских Вооруженных сил из Угледара: это, по его словам, дало возможность сохранить жизнь бойцов.

Об этом глава украинского государства заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги», — сказал он.

Президент Украины в очередной раз призвал международных партнеров предоставить Украине возможность останавливать Россию тем или иным оружием, предоставить разрешение, предоставить соответствующие системы.

Он также сообщил, что сейчас наблюдается отставание в поставках оружия.

«Украине нужно усиление позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на Россию ради реальной, справедливой дипломатии. Поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия, в том числе дальнобойного, с которым, по моему мнению, партнеры уже затягивают», — сказал Зеленский.

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