Верный паж Путина

Верный паж Путина2
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 3.10.2024, 16:42
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Димон бы предпочел другую должность, но туда его пускать боятся.
Дмитрий Медведев стал председателем «Ростелекома». Быть в менеджменте госкомпаний для него не в новинку. До 2008 года на протяжении нескольких лет он был председателем совета директоров «Газпрома».
Путин через приближенных продолжает укреплять личное влияние на все сферы общественной жизни. «Ростелеком» — крупнейшая в России телекоммуникационная компания и подрядчик многих государственных проектов.
«Ростелеком» — это мобильная связь, интернет, ДЭГ, камеры уличного слежения, Госуслуги, кибербезопасность, национальная биометрическая система и многое другое. Сложно переоценить важность компании для российской власти. За такой структурой обязательно должен стоять смотрящий Путина. Причем не знакомый знакомого, а верный паж из политбюро.
Конечно, Димон бы предпочел попасть в совет директоров крупнейшей российской алкогольной компании Novabev Group (бывшая BELUGA GROUP), но туда его пускать боятся.
Телеграм-канал «Русский декаданс»