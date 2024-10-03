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Верный паж Путина

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 3.10.2024, 16:42
  • 2,146
Верный паж Путина
Дмитрий Медведев

Димон бы предпочел другую должность, но туда его пускать боятся.

Дмитрий Медведев стал председателем «Ростелекома». Быть в менеджменте госкомпаний для него не в новинку. До 2008 года на протяжении нескольких лет он был председателем совета директоров «Газпрома».

Путин через приближенных продолжает укреплять личное влияние на все сферы общественной жизни. «Ростелеком» — крупнейшая в России телекоммуникационная компания и подрядчик многих государственных проектов.

«Ростелеком» — это мобильная связь, интернет, ДЭГ, камеры уличного слежения, Госуслуги, кибербезопасность, национальная биометрическая система и многое другое. Сложно переоценить важность компании для российской власти. За такой структурой обязательно должен стоять смотрящий Путина. Причем не знакомый знакомого, а верный паж из политбюро.

Конечно, Димон бы предпочел попасть в совет директоров крупнейшей российской алкогольной компании Novabev Group (бывшая BELUGA GROUP), но туда его пускать боятся.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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