Верный паж Путина 2 Телеграм-канал «Русский декаданс»

3.10.2024, 16:42

2,146

Дмитрий Медведев

Димон бы предпочел другую должность, но туда его пускать боятся.

Дмитрий Медведев стал председателем «Ростелекома». Быть в менеджменте госкомпаний для него не в новинку. До 2008 года на протяжении нескольких лет он был председателем совета директоров «Газпрома».

Путин через приближенных продолжает укреплять личное влияние на все сферы общественной жизни. «Ростелеком» — крупнейшая в России телекоммуникационная компания и подрядчик многих государственных проектов.

«Ростелеком» — это мобильная связь, интернет, ДЭГ, камеры уличного слежения, Госуслуги, кибербезопасность, национальная биометрическая система и многое другое. Сложно переоценить важность компании для российской власти. За такой структурой обязательно должен стоять смотрящий Путина. Причем не знакомый знакомого, а верный паж из политбюро.

Конечно, Димон бы предпочел попасть в совет директоров крупнейшей российской алкогольной компании Novabev Group (бывшая BELUGA GROUP), но туда его пускать боятся.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com