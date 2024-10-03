Украинец пытался попасть в Польшу, а оказался на границе с Беларусью
- 3.10.2024, 16:50
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Что было дальше.
Украинец, пытавшийся попасть в Польшу, заблудился и оказался на границе с Беларусью. Как сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале, мужчина из Кировоградщины последовал советам незнакомца в мессенджере, что привело его к неожиданным приключениям.
Мужчина провел почти сутки в лесах и болотах Ровенщины без еды и воды. Единственным источником влаги для него была роса с растений. Мужчина был уверен, что движется в сторону Польши, но в итоге оказался на границе с Беларусью.
Когда он встретил украинских пограничников, он обратился к ним на иностранном языке, считая их польскими. Однако, его ошибку быстро раскрыли, и он был задержан. Впоследствии он был привлечен к административной ответственности.