Украинец пытался попасть в Польшу, а оказался на границе с Беларусью 3.10.2024, 16:50

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Что было дальше.

Украинец, пытавшийся попасть в Польшу, заблудился и оказался на границе с Беларусью. Как сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале, мужчина из Кировоградщины последовал советам незнакомца в мессенджере, что привело его к неожиданным приключениям.

Мужчина провел почти сутки в лесах и болотах Ровенщины без еды и воды. Единственным источником влаги для него была роса с растений. Мужчина был уверен, что движется в сторону Польши, но в итоге оказался на границе с Беларусью.

Когда он встретил украинских пограничников, он обратился к ним на иностранном языке, считая их польскими. Однако, его ошибку быстро раскрыли, и он был задержан. Впоследствии он был привлечен к административной ответственности.

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