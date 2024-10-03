Эксперты назвали лучшие недорогие кроссоверы 2024-го года
- 3.10.2024, 17:09
Эти автомобили предлагают наиболее высокий уровень практичности и надежности.
Эксперты определили лучшие новые кроссоверы 2024 года. Эти автомобили отлично подойдут покупателям. Конкуренция в сегменте высокая, поэтому особенно важно знать о его лучших представителях.
Фактически, эти автомобили предлагают наиболее высокий уровень практичности и надежности – именно это ищут современные покупатели. Список составили специалисты Autocar. Подборка содержит и довольно дорогие премиальные модели. А мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные машины, которые понравятся широкой аудитории покупателей.
Недорогие кроссоверы 2024 года – лучшие новые модели:
1 Citroen C5 Aircross;
2 Dacia Duster;
3 Kia EV9;
4 Mazda CX-60;
5 Skoda Karoq.
Новый Dacia Duster привлекает внимание. Третье поколение бюджетного кроссовера выглядит как никогда стильно. Вдобавок машина очень дешевая.
Mazda CX-60 – достойный выбор в премиальном сегменте. Плюсами автомобиля являются не только надежность и практичность, но также и качественный интерьер и хорошее оснащение. Машина намного дешевле своих соперников.
Skoda Karoq – немолодая модель. Но привлекает покупателей брендом, надежностью и низкой стоимостью.