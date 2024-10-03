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Эксперты назвали лучшие недорогие кроссоверы 2024-го года

  • 3.10.2024, 17:09
Эксперты назвали лучшие недорогие кроссоверы 2024-го года

Эти автомобили предлагают наиболее высокий уровень практичности и надежности.

Эксперты определили лучшие новые кроссоверы 2024 года. Эти автомобили отлично подойдут покупателям. Конкуренция в сегменте высокая, поэтому особенно важно знать о его лучших представителях.

Фактически, эти автомобили предлагают наиболее высокий уровень практичности и надежности – именно это ищут современные покупатели. Список составили специалисты Autocar. Подборка содержит и довольно дорогие премиальные модели. А мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные машины, которые понравятся широкой аудитории покупателей.

Недорогие кроссоверы 2024 года – лучшие новые модели:

1 Citroen C5 Aircross;

2 Dacia Duster;

3 Kia EV9;

4 Mazda CX-60;

5 Skoda Karoq.

Новый Dacia Duster привлекает внимание. Третье поколение бюджетного кроссовера выглядит как никогда стильно. Вдобавок машина очень дешевая.

Mazda CX-60 – достойный выбор в премиальном сегменте. Плюсами автомобиля являются не только надежность и практичность, но также и качественный интерьер и хорошее оснащение. Машина намного дешевле своих соперников.

Skoda Karoq – немолодая модель. Но привлекает покупателей брендом, надежностью и низкой стоимостью.

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