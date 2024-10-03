Лукашенко нарывается на новый дипломатический скандал 3.10.2024, 17:41

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Диктатор делает вид, что не при делах в конфликте между Азербайджаном и Арменией.

Лукашенко 3 октября встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Он назвал президента страны Ильхама Алиева «очень близким другом и братом», пообещал «все сделать» для Азербайджана и заявил, что Минск и Баку «не дружат против третьих стран», передает его пресс-служба.

— Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович (Алиев, президент Азербайджана. — Прим. ред.) должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет, — заявил Лукашенко, обращаясь к Али Асадову.

Он добавил, что Минск и Баку «не нарушают никакие нормы международного права» и «не дружат против третьих стран», а «делают свое дело во имя наших народов».

Несколько месяцев назад премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резкими заявлениями в адрес Беларуси. В частности, он заявил, что ни он, ни какой-либо другой чиновник не посетит Беларусь, пока президентский пост там занимает Лукашенко — из-за его заявлений в Азербайджане.

Он отметил, что по части ОДКБ позиция официального Еревана не изменится до тех пор, пока Беларусь не выйдет из ОДКБ или не принесет такие извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.

Слова, на которые ссылается Пашинян, были сказаны Александром Лукашенко 17 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, из них следовало, что Лукашенко был в курсе планов Алиева по нападению на Карабах.

«Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — цитировали Лукашенко азербайджанские СМИ, в сообщениях его пресс-службы этих слов нет.

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