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Сенсациями с участием «Реала» и «Баварии» завершился тур Лиги чемпионов

  • 3.10.2024, 17:46
Сенсациями с участием «Реала» и «Баварии» завершился тур Лиги чемпионов
Фото: Getty Images

Мадридский и мюнхенский клубы потерпели первые поражения в сезоне.

«Лилль» дома сенсационно обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов.

Мяч с пенальти забил Джонатан Дэвид (45+3-я минута).

«Реал» потерпел первое поражение в сезоне с учетом всех турниров и прервал 14-матчевую беспроигрышную серию в Лиге чемпионов. Мадридский клуб являлся фаворитом в этом матче. На победу мадридцев букмекеры давали коэффициент 1,75, «Лилля» — порядка 4,5.

В другой встрече английская «Астон Вилла» дома обыграла немецкую «Баварию» со счетом 1:0.

«Бавария» тоже являлась явным фаворитом матча и потерпела первое поражение в сезоне. На победу мюнхенской команды букмекеры давали коэффициент 1,7, «Астон Вилла» — порядка 5.

Лиссабонская «Бенфика» разгромила дома мадридский «Атлетико» со счетом 4:0. При этом испанский клуб являлся фаворитом. Победа «Атлетико» оценивалась в 2,5, «Бенфики» — в 3,0.

Загребское «Динамо» упустило победу над «Монако» — 2:2, пропустив мяч на 90-й минуте. На победу загребского клуба букмекеры давали коэффициент свыше 4,5, «Монако» — порядка 1,7.

«Ювентус» в меньшинстве одержал гостевую волевую победу над «Лейпцигом» со счетом 3:2. Туринский клуб с 59-й минуты играл в меньшинстве, тогда счет был 2:1 в пользу «Лейпцига».

Результаты других матчей

«Ливерпуль» (Англия) — «Болонья» (Италия) — 2:1,

«Шахтер» (Украина) — «Аталанта» (Италия) — 0:3,

«Жирона» (Испания) — Фейенорд (Нидерланды) — 2:3.

«Жирона» повторила антирекорд Лиги чемпионов по автоголам за сезон — три. Столько же было у стамбульского «Фенербахче» в сезоне 2007/08.

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