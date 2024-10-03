До +16°С ожидается в Беларуси в пятницу
- 3.10.2024, 18:23
Будет облачная погода.
Завтра, 4 октября, в отдельных районах страны ночью и утром прогнозируется туман, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачная погода. В большинстве районах пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер в ночные часы неустойчивый слабый, в дневное время северный, северо-западный 4-9 метров в секунду.
Ночью столбики термометров покажут +6... +12 градусов, днем температура воздуха составит от +9 градусов по северо-западу до +16 градусов по юго-востоку.