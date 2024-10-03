закрыть
3 октября 2024, четверг, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Канадский клуб НХЛ представил логотип с гербом Украины

1
  • 3.10.2024, 20:01
  • 2,018
Канадский клуб НХЛ представил логотип с гербом Украины

Фотофакт.

«Зимняя классика» Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/25 состоится под знаком украинских символов. Сине-желтые цвета в чемпионат принесут «Виннипег Джетс».

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Игра под открытым небом в грядущем сезоне состоится в Виннипеге, столице самой «украинской» провинции Канады – Манитоба. Местный клуб НХЛ решил уважить вклад украинцев в развитие этой территории.

2 января 2025 года «Виннипег» в «Зимней классике» сыграет дома с «Анахайм Дакс». Хоккейный вечер получил название «Украинское наследие». Сам клуб, готовясь к событию, представил вариант логотипа в сине-желтых цветах и с гербом Украины.

Логотип создан художником Андреем Собчуком, который родился в Луцке и переехал в Канаду после начала полномасштабного вторжения. С тех пор художник активно сотрудничает с местными спортивными командами, разрабатывая дизайн не только для «Джетс», но и для другой команды города – «Манитоба Мус», играющей в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Сувениры, одежда и другие товары с логотипом Jets Ukrainian Heritage («Джетс – Украинское наследие») уже сейчас можно купить в фан-шопах клуба НХЛ. А в канун праздничных дней и игры 2 января ассортимент сувенирной продукции будет расширен.

По официальным данным, в провинции Манитоба проживают около 200 тысяч человек украинского происхождения. Это не самый большой показатель в абсолютных цифрах, но составляет 14,7% всего населения региона – самый высокий показатель в Канаде. В Виннипеге проживают свыше 110 тысяч этнических украинцев (15,9%).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип