Канадский клуб НХЛ представил логотип с гербом Украины 1 3.10.2024, 20:01

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Фотофакт.

«Зимняя классика» Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/25 состоится под знаком украинских символов. Сине-желтые цвета в чемпионат принесут «Виннипег Джетс».

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Игра под открытым небом в грядущем сезоне состоится в Виннипеге, столице самой «украинской» провинции Канады – Манитоба. Местный клуб НХЛ решил уважить вклад украинцев в развитие этой территории.

2 января 2025 года «Виннипег» в «Зимней классике» сыграет дома с «Анахайм Дакс». Хоккейный вечер получил название «Украинское наследие». Сам клуб, готовясь к событию, представил вариант логотипа в сине-желтых цветах и с гербом Украины.

Логотип создан художником Андреем Собчуком, который родился в Луцке и переехал в Канаду после начала полномасштабного вторжения. С тех пор художник активно сотрудничает с местными спортивными командами, разрабатывая дизайн не только для «Джетс», но и для другой команды города – «Манитоба Мус», играющей в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Сувениры, одежда и другие товары с логотипом Jets Ukrainian Heritage («Джетс – Украинское наследие») уже сейчас можно купить в фан-шопах клуба НХЛ. А в канун праздничных дней и игры 2 января ассортимент сувенирной продукции будет расширен.

По официальным данным, в провинции Манитоба проживают около 200 тысяч человек украинского происхождения. Это не самый большой показатель в абсолютных цифрах, но составляет 14,7% всего населения региона – самый высокий показатель в Канаде. В Виннипеге проживают свыше 110 тысяч этнических украинцев (15,9%).

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