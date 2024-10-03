В Варшаве вручили премию имени Василя Быкова 3.10.2024, 20:33

Ее лауреатами в этом году стали музыканты Naviband.

В Варшаве 3 октября состоялось вручение премии имени Василя Быкова @За свободу мысли». Ее лауреатами в этом году стали музыканты Naviband.

Премия «За свободу мысли» была учреждена в 2008 году Александром Милинкевичем. 11 раз подряд ее вручали в Бычках, на родине Василя Быкова. В этом году вручение премии возобновляется после пятилетнего перерыва.

Ранее лауреатами премии становились Рыгор Бородулин, Алесь Пушкин, Владимир Некляев, Павел Северинец, Лявон Вольский. Нынешнего лауреата совместно определили предыдущие получатели, которые дожили до сегодняшнего дня и не находятся в заключении.

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