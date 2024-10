Группа Pink Floyd продала права на свою музыку 1 3.10.2024, 20:42

1,454

За $400 миллионов.

Британская рок-группа Pink Floyd продает права на свой музыкальный каталог компании Sony Music за $400 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Это меньше той цены, за которую изначально коллектив хотел продать каталог своей музыки (не менее $500 млн, по информации Bloomberg).

Сделка позволяет Sony Music не только распоряжаться хитами музыкантов, но и продавать «побочные товары» — сувениры с символикой Pink Floyd, снимать сериалы, фильмы и так далее.

Участники группы на протяжении нескольких лет не могли прийти к соглашению по поводу продажи прав, в том числе из-за того, что Дэвид Гилмор и Роджер Уотерс были в ссоре.

Ранее Sony Music приобрела права на некоторые хиты рок-группы Queen примерно за $1 млрд. Компании также принадлежат права на каталоги Брюса Спрингстина, Боба Дилана, творчество Майкла Джексона, Шакиры, Бритни Спирс, Элвиса Пресли, Бейонсе, AC/DC и многих других музыкантов.

Pink Floyd выпустила одни из самых популярных альбомов мира, в том числе Dark Side of the Moon и The Wall, которые определили музыку 1970-х годов. По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки, группа продала 75 млн пластинок в США и занимает по этому показателю 10-е место среди всех артистов.

Коллектив распался в 1994-м, затем объявил о воссоединении, и в 2015-м окончательно прекратил деятельность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com