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Группа Pink Floyd продала права на свою музыку

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  • 3.10.2024, 20:42
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Группа Pink Floyd продала права на свою музыку

За $400 миллионов.

Британская рок-группа Pink Floyd продает права на свой музыкальный каталог компании Sony Music за $400 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Это меньше той цены, за которую изначально коллектив хотел продать каталог своей музыки (не менее $500 млн, по информации Bloomberg).

Сделка позволяет Sony Music не только распоряжаться хитами музыкантов, но и продавать «побочные товары» — сувениры с символикой Pink Floyd, снимать сериалы, фильмы и так далее.

Участники группы на протяжении нескольких лет не могли прийти к соглашению по поводу продажи прав, в том числе из-за того, что Дэвид Гилмор и Роджер Уотерс были в ссоре.

Ранее Sony Music приобрела права на некоторые хиты рок-группы Queen примерно за $1 млрд. Компании также принадлежат права на каталоги Брюса Спрингстина, Боба Дилана, творчество Майкла Джексона, Шакиры, Бритни Спирс, Элвиса Пресли, Бейонсе, AC/DC и многих других музыкантов.

Pink Floyd выпустила одни из самых популярных альбомов мира, в том числе Dark Side of the Moon и The Wall, которые определили музыку 1970-х годов. По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки, группа продала 75 млн пластинок в США и занимает по этому показателю 10-е место среди всех артистов.

Коллектив распался в 1994-м, затем объявил о воссоединении, и в 2015-м окончательно прекратил деятельность.

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