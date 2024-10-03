Грузооборот на украинских портах увеличился на 80%
- 3.10.2024, 21:50
В прошлом месяце агросектор продолжал быть лидером экспорта.
По результатам 3 кварталов 2024 года отечественные морские порты перевалили 74 млн т грузов, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила Администрация морских портов (АМПУ).
Сегодня львиная доля продукции Украины экспортируется через порты. В частности, зерна и металла.
Сельхозпродукция, из общих 74 млн т грузооборота, составила 46,3 млн т, которую отправили в 48 стран мира. В сентябре показатели обработанных грузов выросли в два раза до 7 млн т. В прошлом месяце агросектор продолжал быть лидером экспорта (доставлено 4,1 млн т продукции).
По информации Минвосстановления, за все время полномасштабной войны России против Украины произошло более 50 атак, повреждения получили более 280 объектов портовой инфраструктуры, уничтожено более 100 000 т агропродукции.
Согласно данным АМПУ, за все время работы морского коридора Украины, им успешно воспользовалось 2577 судов.