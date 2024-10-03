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В Норвегии создали робота, заменяющего учеников в школе на время их болезни

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  • 3.10.2024, 22:16
В Норвегии создали робота, заменяющего учеников в школе на время их болезни

Так он помогает оставаться на связи с одноклассниками.

Норвежская компания No Isolation разработала робота AV1, который может заменить ребенка в классе, «выступая его глазами, ушами и голосом», пока тот болеет и не может ходить в школу. Так робот помогает оставаться на связи с одноклассниками, сообщает CNN.

Отмечается, что такую «замену» создали для учеников, проходящих длительное лечение или борющихся с проблемами психического здоровья.

AV1 выглядит как упрощенная версия человеческой головы и туловища. Он может вращаться на 360 градусов, оснащен камерой, микрофоном и динамиком. Учителя размещают его на парте в классе, а ученик управляет им удаленно с помощью приложения, для которого ему предоставляется уникальный пароль.

Ученик может общаться с учителем или одноклассниками через динамик. Кроме того, в приложении есть опция «поднять руку» (на голове робота начинает мигать значок). Также можно выбирать эмодзи, которые будут отображаться в глазах робота.

Разработчики считают, что самое большое преимущество этого устройства — это его способность поддерживать социальные связи.

В компании отметили, что уже три тысячи таких роботов используют в 17 странах, больше всего — в Великобритании и Германии (там эксплуатируется более 1000 роботов). Школы могут арендовать такую технику или купить. Например, в Великобритании аренда AV1 обойдется примерно в 200 долларов в месяц, а если купить такой экземпляр, то надо будет отдать 4960 долларов.

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