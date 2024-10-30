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Forbes: Военные 109-го полка РФ оказались в ловушке в Торецке

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  • 30.10.2024, 9:47
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Forbes: Военные 109-го полка РФ оказались в ловушке в Торецке

ВСУ пошли в контрнаступление в городе.

Украинские войска понемногу продвигаются в Торецке, отвоевав уже несколько кварталов.

Издание Forbes со ссылкой на видео 101-й гвардейской бригады пишет о возможности контрнаступления ВСУ в городе.

«Среди ударов были признаки ближнего боя — свидетельство того, что украинцы дополняли бомбардировки пехотными атаками. После атак бомбардировки прекратились, что, возможно, указывает на то, что украинцы вытеснили местные российские силы. Видеоролики, собранные украинской 101-й гвардейской бригадой в начале октября, видимо, сняли начальную фазу контрнаступления», — отмечают журналисты.

Они пишут о наличии на видео беспилотников, которые наносят удары по россиянам, которые прячутся в подъездах, квартирах и на крышах высотного района. Один из БпЛА снял отступление российской пехоты после их неудачной локальной контратаки. Врагу удалось закрепиться в одной из высоток, однако украинским военным удалось ее уничтожить.

По информации издания, на прошлой неделе подразделения российского 109 мотострелкового полка фактически оказались в ловушке в одном из районов с высотными зданиями города.

«Сейчас я нахожусь в центре города в девятиэтажном здании. Постоянная стрельба, а тут наши ребята даже не могут добраться до соседних домов», — рассказал один из российских офицеров в видео, которое он разместил в социальных сетях.

Военный сообщил, что получил травмы в результате падения бетона. Это является еще одним доказательством «стратегии украинцев по сносу зданий».

«Сровнять с землей город, чтобы спасти его, для украинцев — пиррова победа. Но если уничтожение Торецка — это цена частичного обращения вспять российского наступления на этой оси, украинцы с радостью заплатят ее. Альтернатива — еще одно отступление украинцев — просто позволяет россиянам продвигаться в большее количество городов», — пишет издание.

Журналисты добавляют, что это может «намекать на ход мыслей украинских командиров, которые готовятся к большим битвам в Покровске и Курахово».

«План очевиден: бомбить россиян беспилотниками, атаковать пехотой... и разрушить все здания, которые россияне могут превратить в оборонительную позицию», — добавляет Forbes.

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