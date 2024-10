Forbes: Военные 109-го полка РФ оказались в ловушке в Торецке

ВСУ пошли в контрнаступление в городе.

Украинские войска понемногу продвигаются в Торецке, отвоевав уже несколько кварталов.

Издание Forbes со ссылкой на видео 101-й гвардейской бригады пишет о возможности контрнаступления ВСУ в городе.

Toretsk, present-day - the commander of a Russian assault unit shows the bodies of fallen soldiers who couldn't even make it to the next building due to heavy fire. He complains about the complete lack of evacuation in the regiment and criticises the leadership for setting… pic.twitter.com/UEcMwVeox3