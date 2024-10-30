Forbes: Военные 109-го полка РФ оказались в ловушке в Торецке 2 30.10.2024, 9:47

5,750

ВСУ пошли в контрнаступление в городе.

Украинские войска понемногу продвигаются в Торецке, отвоевав уже несколько кварталов.

Издание Forbes со ссылкой на видео 101-й гвардейской бригады пишет о возможности контрнаступления ВСУ в городе.

Toretsk, present-day - the commander of a Russian assault unit shows the bodies of fallen soldiers who couldn't even make it to the next building due to heavy fire. He complains about the complete lack of evacuation in the regiment and criticises the leadership for setting… pic.twitter.com/UEcMwVeox3 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 23, 2024

«Среди ударов были признаки ближнего боя — свидетельство того, что украинцы дополняли бомбардировки пехотными атаками. После атак бомбардировки прекратились, что, возможно, указывает на то, что украинцы вытеснили местные российские силы. Видеоролики, собранные украинской 101-й гвардейской бригадой в начале октября, видимо, сняли начальную фазу контрнаступления», — отмечают журналисты.

Они пишут о наличии на видео беспилотников, которые наносят удары по россиянам, которые прячутся в подъездах, квартирах и на крышах высотного района. Один из БпЛА снял отступление российской пехоты после их неудачной локальной контратаки. Врагу удалось закрепиться в одной из высоток, однако украинским военным удалось ее уничтожить.

По информации издания, на прошлой неделе подразделения российского 109 мотострелкового полка фактически оказались в ловушке в одном из районов с высотными зданиями города.

«Сейчас я нахожусь в центре города в девятиэтажном здании. Постоянная стрельба, а тут наши ребята даже не могут добраться до соседних домов», — рассказал один из российских офицеров в видео, которое он разместил в социальных сетях.

Военный сообщил, что получил травмы в результате падения бетона. Это является еще одним доказательством «стратегии украинцев по сносу зданий».

«Сровнять с землей город, чтобы спасти его, для украинцев — пиррова победа. Но если уничтожение Торецка — это цена частичного обращения вспять российского наступления на этой оси, украинцы с радостью заплатят ее. Альтернатива — еще одно отступление украинцев — просто позволяет россиянам продвигаться в большее количество городов», — пишет издание.

Журналисты добавляют, что это может «намекать на ход мыслей украинских командиров, которые готовятся к большим битвам в Покровске и Курахово».

«План очевиден: бомбить россиян беспилотниками, атаковать пехотой... и разрушить все здания, которые россияне могут превратить в оборонительную позицию», — добавляет Forbes.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com