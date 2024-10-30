Полесские десантники показали мастер-класс по уничтожению врага на Курщине
- 30.10.2024, 11:32
95-я бригада ВСУ отразила штурм российских морпехов.
В Курской области десантники 95-й бригады ДШВ отразили штурм российских морпехов из 155-й бригады. Украинские десантники продолжают показывать мастер-класс по уничтожению. Об этом сообщается в публикации официального Telegram-канала Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«На этот раз Полесские десантники отразили штурм морпехов, которые попытались атаковать украинские позиции. В результате боя вся штурмовая группа российских оккупантов была полностью уничтожена», — говорится в публикации.
После боя один из десантников украинского подразделения отметил, что «155-я бригада морской пехоты пыталась «штурмануть» позиции 95-й бригады, но у них ничего не получилось».
В посте также сообщается, что из радиоперехватов стало известно, что личный состав подразделений 155-й ОБРМП все чаще самовольно покидает районы выполнения боевых задач, за что командование угрожает расстрелом.
В сводке Генерального штаба ВСУ сообщается, что операция в Курской области продолжается.
«Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу», — говорится в публикации.