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Полесские десантники показали мастер-класс по уничтожению врага на Курщине

  • 30.10.2024, 11:32
Полесские десантники показали мастер-класс по уничтожению врага на Курщине

95-я бригада ВСУ отразила штурм российских морпехов.

В Курской области десантники 95-й бригады ДШВ отразили штурм российских морпехов из 155-й бригады. Украинские десантники продолжают показывать мастер-класс по уничтожению. Об этом сообщается в публикации официального Telegram-канала Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«На этот раз Полесские десантники отразили штурм морпехов, которые попытались атаковать украинские позиции. В результате боя вся штурмовая группа российских оккупантов была полностью уничтожена», — говорится в публикации.

После боя один из десантников украинского подразделения отметил, что «155-я бригада морской пехоты пыталась «штурмануть» позиции 95-й бригады, но у них ничего не получилось».

В посте также сообщается, что из радиоперехватов стало известно, что личный состав подразделений 155-й ОБРМП все чаще самовольно покидает районы выполнения боевых задач, за что командование угрожает расстрелом.

В сводке Генерального штаба ВСУ сообщается, что операция в Курской области продолжается.

«Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу», — говорится в публикации.

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