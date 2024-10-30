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Что будет после выборов в Грузии

  • Брайан Уитмор
  • 30.10.2024, 19:19
Что будет после выборов в Грузии

Парламентские выборы вступили в свою «майданную» фазу.

Битва за грузинскую демократию переместилась на улицы — именно там, где большинство наблюдателей давно ожидали, что она окажется. После выборов, омраченных тем, что международные наблюдатели назвали скупкой голосов, двойным голосованием и запугиванием избирателей, заявление правящей партии «Грузинская мечта» о том, что она получила парламентское большинство, не имеет никакой легитимности. На самом деле оно абсурдно.

Более того, отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили признать результаты выборов и ее призыв к уличным протестам целиком и полностью связывает в значительной степени церемониальный институт президентства (единственный институт грузинского государства, который не был захвачен Россией), с прозападной оппозицией Грузии.

Линия противостояния намечена. Что же будет дальше? Если утверждение Зурабишвили о том, что Грузия стала жертвой российской спецоперации, правильное — а мало кто из серьезных наблюдателей в регионе сомневается, что это именно так, — то вполне логично, что Кремль и его грузинские марионетки уже разработали план и на следующий день.

Парламентские выборы в Грузии 2024 года вступили в свою «майданную» фазу. Возможны три варианта развития событий.

Это может привести к повторению мирной Революции роз 2003 года, когда уличные протесты свергли коррумпированное и авторитарное правительство Эдуарда Шеварднадзе.

Это может привести к насильственному разгону и подавлению демократической оппозиции при скрытой российской помощи, как это произошло в Беларуси в 2020 году.

Или же это может стать поводом для прямой российской интервенции, как в Украине в 2014 году. Более чем два десятилетия, после того как гражданское общество Грузии достигло совершеннолетия во время Революции роз, страна движется к еще одному решающему раунду. Сфальсифицированные выборы 26 октября были лишь первым звоночком.

Брайан Уитмор, Atlantic Council

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