Многодетная белоруска ушла на работу, а вернулась с нее уже без кисти 4.10.2024, 9:31

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Так как работы особо не было, женщину решили поставить на станки.

Обычный будний день превратился для Марины в настоящую трагедию. Утром девушка, как и всегда, ушла на работу — домой вернулась только через месяц и уже без правой кисти. И это не единичный случай: за последнее время травмы на работе стали случаться все чаще, пишет «Онлайнер».

Только в сентябре на стройках страны произошло несколько серьезных ЧП. Один рабочий упал в шахту лифта, а двое других сорвались с люльки на высоте третьего этажа. В этом же месяце в редакцию обратилась 31-летняя Марина: девушка поделилась своей шокирующей историей, которая произошла с ней в июне 2023 года.

Как многодетная мать осталась без кисти

В течение нескольких лет Марина Сайко работала на деревообрабатывающем заводе в Ганцевичах. Тот июньский день был такой же, как все предыдущие, и не предвещал беды: девушка села на велосипед и поехала на смену. Проходная, раздевалка, цех — все развивалось по обычному сценарию.

— Я устроилась на предприятие подсобным рабочим, но, так как работы особо не было, меня ставили на станки. Двадцать шестого июня я, как обычно, выполняла задание: нужно было подать деталь к станку для обработки. Все произошло очень быстро: рука попала в механизм, и ее мгновенно раздробило. Я почувствовала резкую боль, будто меня обожгло огнем. Успела увидеть кровь, схватилась за руку, а дальше все как в тумане. Окончательно пришла в себя уже в больнице, — вспоминает Марина.

Травма оказалась настолько серьезной, что раздробленную кисть пришлось ампутировать. После операции Марина около месяца провела в больнице. Теперь она учится писать, готовить и выполнять другие повседневные задачи левой рукой. По дому ей помогают дети: 5-летняя дочь расчесывает волосы, завязывает хвостики и даже ухаживает за ногтями на левой руке, сыновья 10 и 8 лет берут на себя уборку и прополку огорода. После происшествия девушке присвоили III группу инвалидности.

— Главная поддержка — мой муж. Сейчас он работает на двух работах, а когда его нет, помогают родители. Несмотря на страхи и боль в руке после травмы, я берусь за любую посильную работу и надеюсь собрать на протез.

Я чувствую каждый палец руки, хотя их нет. На это невозможно смотреть без слез.

Зажившая рана настолько чувствительна, что Марина не может касаться горячей или холодной воды: температура, по ее словам, ощущается сильнее. Сложности с физическим восстановлением накладываются на эмоциональные травмы.

— После больницы я была в отчаянии. Помимо боли, меня мучили стеснение и страх перед детьми. Я стараюсь прятать руку в карман. По привычке мне хочется выглаживать сыновьям рубашки, стричь мальчиков и завязывать дочери банты, но ограничения не позволяют жить прежней жизнью.

Сейчас Марина регулярно проходит лечение, включая массаж и иглотерапию, и надеется вернуть себе возможность жить полноценной жизнью. Девушка собирает деньги на протез. Если вы хотите помочь, вот реквизиты.

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