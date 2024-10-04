Россия продолжает обстреливать свои же территории 4.10.2024, 9:54

Больше всего в последнее время достается Курской области.

Россия продолжает обстреливать свои же территории. От российских авиабомб страдает Курская область, в частности город Суджа. Об этом в эфире марафона «Єдині новини» рассказал спикер оперативно-тактической группировки «Северск» Вадим Мысник, передает FREEДОМ.

По его словам, после начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области российские войска значительно разрушили инфраструктуру Суджи. Они чаще применяют управляемые авиабомбы по подконтрольной ВСУ части Курской области, чем по приграничным областям Украины.

«Во время того, когда наши Силы обороны брали под контроль город, там практически было повреждено три-четыре здания, из которых выбивали российских военных. Однако сейчас оккупанты своими обстрелами разрушили ледовый дворец, детсады, школы и банковские учреждения», — рассказал спикер ОТГ «Северск».

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