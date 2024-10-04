закрыть
4 октября 2024, пятница, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских учителей заставляют сообщать, чем они заняты на «форточках»

1
  • 4.10.2024, 11:36
Белорусских учителей заставляют сообщать, чем они заняты на «форточках»

В некоторых школах ввели специальный журнал.

В редакцию tochka.by обратились учителя одной из школ в Минской области. Там в конце сентября ввели журнал «форточек».

Фактически это время считается рабочим для педагогов. Но они удивляются: почему возникла необходимость строгой отчетности? Должны ли учителя сообщать, чем занимаются между занятиями?

Журналистам передали документ из школы в Слуцком районе.

Педагогов обязуют отмечаться в журнале передвижения, указав причину отсутствия: надомное обучение с учеником, сопровождение учащихся на экскурсию, посещение семей и так далее.

Фактически во время «форточек» учителей заставляют оставаться в стенах школы, если нет дополнительной нагрузки за ее пределами.

Педработники относятся к таким нововведениям, мягко говоря, отрицательно.

«У меня есть несколько «форточек» на протяжении недели. Иногда я проверяю тетради, а бывает, даже успеваю сбегать домой пообедать или отлучиться по личным делам. С нашей большой нагрузкой, когда уж и случается такое свободное время, почему я не могу провести его по своему усмотрению, без строгих обязательных отчетов?» — задается вопросом учитель.

О каких-либо дисциплинарных мерах за отказ от записи в журнале перемещений ничего не известно. Инициатива появилась недавно, пока практика еще не отработана.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский