Белорусских учителей заставляют сообщать, чем они заняты на «форточках»1
- 4.10.2024, 11:36
В некоторых школах ввели специальный журнал.
В редакцию tochka.by обратились учителя одной из школ в Минской области. Там в конце сентября ввели журнал «форточек».
Фактически это время считается рабочим для педагогов. Но они удивляются: почему возникла необходимость строгой отчетности? Должны ли учителя сообщать, чем занимаются между занятиями?
Журналистам передали документ из школы в Слуцком районе.
Педагогов обязуют отмечаться в журнале передвижения, указав причину отсутствия: надомное обучение с учеником, сопровождение учащихся на экскурсию, посещение семей и так далее.
Фактически во время «форточек» учителей заставляют оставаться в стенах школы, если нет дополнительной нагрузки за ее пределами.
Педработники относятся к таким нововведениям, мягко говоря, отрицательно.
«У меня есть несколько «форточек» на протяжении недели. Иногда я проверяю тетради, а бывает, даже успеваю сбегать домой пообедать или отлучиться по личным делам. С нашей большой нагрузкой, когда уж и случается такое свободное время, почему я не могу провести его по своему усмотрению, без строгих обязательных отчетов?» — задается вопросом учитель.
О каких-либо дисциплинарных мерах за отказ от записи в журнале перемещений ничего не известно. Инициатива появилась недавно, пока практика еще не отработана.