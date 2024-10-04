Дальше Заречья не увезут Ирина Халип

4.10.2024, 11:39

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Гомельская колония избавляется от бунтарок.

Вчера, когда правозащитники сообщили, что Ольге Майоровой, приговоренной к 20 годам лишения свободы, добавили еще полтора года за неподчинение администрации колонии и перевели из Гомеля в Заречье, первая мысль была - «странно, что только сейчас». Те, кто знает Ольгу Майорову, скажут то же самое. Потому что Майорова – это, считайте, синоним обостренного чувства справедливости. И было очевидно, что в колонии она точно так же будет бороться за права заключенных, пока ее не увезут на новый суд за неподчинение.

Ольга Майорова много лет была активисткой Объединенной гражданской партии. А в 2016 году вышла из ОГП. Тогда партия, как всегда, принимала участие в выборах в «палатку»: партийцы говорили, что участвовать нужно для того, чтобы заниматься антилукашенковской агитацией с использованием легальных методов – пикеты, встречи с избирателями, обход домов в округах и возможность говорить всем и каждому, что выборы нелегитимны, поскольку итоги будут сфальсифицированы. Даже своих кандидатов лидеры ОГП называли вовсе не «кандидатами в депутаты», а спикерами. То есть теми, кто говорит, а не принимает правила избирательного фарса. Но когда режим неожиданно бросил кость Анне Канопацкой из той же партии, в ОГП решили: фиг с ними, с фальсификациями, надо брать. Ольга Майорова с ее чувством справедливости не понимала, как такое возможно. Она говорила: ребята, вы что, готовы ради одного мандата заявлять, что во всех округах итоги сфальсифицированы, а в одном все прозрачно и легитимно? Так же нечестно, ребята! Однопартийцы ее не понимали: какая, к черту, честность, если нам мандат обломился от щедрот режима? Никому не дали, а нам подарили, мы круче всех. И Ольга Майорова вышла из ОГП.

Но она ни на минуту не могла оставаться в бездействии, покое, тишине. Ольга вошла в гражданскую инициативу «Шаг к закону» и начала сбор подписей за изменение административного кодекса, чтобы прекратить экономическое давление на активистов. Тогда как раз в Беларуси развернулась большая репрессивная кампания после «тунеядских» протестов: активистам лепили огромные штрафы и отбирали имущество. В 2018 году, когда та самая «палатка» обсуждала закон «Об обращении с животными», Ольга собрала волонтеров-зоозащитников, и вместе они создали инициативу «Мы с тобой в одном доме». Волонтеры боролись за то, чтобы в Беларуси приняли другой закон – «О защите животных», соответствующий европейским конвенциям. Когда Ольга собирала подписи под петицией, ее задержали за несанкционированное пикетирование. В суд она пришла со своей трехлапой собакой Баем. Бая Ольга когда-то спасла – забрала из приюта домой. И в суд привела его в качестве доказательства. На примере Бая она собиралась рассказывать судье о том, что происходит с бродячими животными в Беларуси. В тот раз ее оштрафовали. До ареста и двадцатилетнего тюремного срока оставалось больше двух лет.

Не сомневаюсь в том, что даже если бы Ольга Майорова не администрировала телеграм-канал Николая Автуховича, ее бы все равно посадили. Может, не на 20 лет. Может, обошлось бы меньшим сроком. Впрочем, не обошлось бы. Майорову, как и Полину Шарендо-Панасюк, начали бы каждый раз перед «звонком» судить заново, чтобы не выпустить. Такие люди – бесстрашные, неравнодушные, помешанные на справедливости и готовые за нее бороться и жертвовать, - угроза не только большой власти, но и мелкой, местной, удельной. Казалось бы, какая логика в новом суде над Майоровой, если у нее срок 20 лет? С Полиной хотя бы понятно: срок заканчивается – значит, нужен новый, чтобы не освобождать ни при каких обстоятельствах. Но добавлять полтора года к имеющимся 20? Это кажется несусветной глупостью. Рискну предположить, что таким образом администрация гомельской колонии решила просто избавиться от бунтарки-политзечки, ведь после суда по 411-й статье в Гомель не возвращают – везут в Заречье, в колонию для рецидивисток.

Если бы Беларусь была огромной, как, допустим, Россия, то Полина и Ольга давно уже сидели бы в каком-нибудь Магадане или на Чукотке, в вечной мерзлоте и полярной ночи. Хорошо, что мы в Беларуси. Дальше Заречья не увезут: некуда. Там, конечно, болота, но хотя бы не вечная мерзлота. Так что гуманное у нас все-таки государство: ни лесоповала в тайге, ни урановых рудников, ни вечного льда под кайлом.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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