Макрон: ЕС может прекратить существование

Макрон: ЕС может прекратить существование5
- 4.10.2024, 12:12
- 3,418
Европа должна быть конкурентной, чтобы выжить.
Европейский Союз «может умереть», если не станет более конкурентным по сравнению с США и Китаем. Об этом во время Берлинского глобального диалога предупредил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Bloomberg.
В частности, Макрон заявил, что Евросоюз «чрезмерно регулирует и мало инвестирует», тогда как Вашингтон и Пекин опередили ЕС по экономическому росту и инвестициям.
При этом страны-члены также должны настаивать на том, чтобы правила глобальной торговли оставались справедливыми, считает французский лидер:
«ЕС может умереть, мы стоим на пороге очень важного момента. Наша прежняя модель закончилась - мы чрезмерно регулируем и мало инвестируем. В ближайшие два-три года, если мы будем придерживаться нашей классической повестки дня, мы выйдем с рынка».