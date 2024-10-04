Макрон: ЕС может прекратить существование 5 4.10.2024, 12:12

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Эмануэль Макрон

Европа должна быть конкурентной, чтобы выжить.

Европейский Союз «может умереть», если не станет более конкурентным по сравнению с США и Китаем. Об этом во время Берлинского глобального диалога предупредил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Bloomberg.

В частности, Макрон заявил, что Евросоюз «чрезмерно регулирует и мало инвестирует», тогда как Вашингтон и Пекин опередили ЕС по экономическому росту и инвестициям.

При этом страны-члены также должны настаивать на том, чтобы правила глобальной торговли оставались справедливыми, считает французский лидер:

«ЕС может умереть, мы стоим на пороге очень важного момента. Наша прежняя модель закончилась - мы чрезмерно регулируем и мало инвестируем. В ближайшие два-три года, если мы будем придерживаться нашей классической повестки дня, мы выйдем с рынка».

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