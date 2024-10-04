Максим Знак год провел в одиночной камере ПКТ 1 4.10.2024, 12:52

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Фото: tut.by

Одиночное заключение дается ему морально тяжело.

Политзаключенный Максим Знак, осужденный на 10 лет колонии, год провел в одиночной камере ПКТ. Об этом «Салідарнасці» один из узников, осужденных по «делу Зельцера», который отбывал наказание вместе с юристом.

За комментарии в интернете по «делу Зельцера» Андрея осудили на три года колонии. Наказание он отбывал в витебской колонии №3 и в этом году вышел на свободу.

Одновременно с ним в колонии пребывал и политзаключенный Максим Знак. Когда Андрея посадили в ШИЗО, он по вентиляции начал контактировать с соседом, который назвался Максимом Знаком. Андрей говорит, что убедился в том, что это действительно Знак, благодаря некоторым способам.

Собеседник рассказал Андрею, что уже год (события происходили в конце 2023-го) сидит один в ПКТ (помещение камерного типа). Он отметил, что одиночное заключение дается ему морально тяжело, но он держится. Позже администрация колонии подсадила к Знаку человека не из числа политзаключенных.

Последний раз Андрей контактировал с Максимом Знаком перед своим освобождением — в январе 2024 года.

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