Соболенко вылетела из турнира в Пекине 6 4.10.2024, 13:18

В четвертьфинале она проиграла чешке.

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине. В четвертьфинальном поединке белоруска встречалась с Каролиной Муховой из Чехии, находящейся на 49-й позиции в мировом рейтинге.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу чешской теннисистки. Каролина Мухова оформила пять эйсов против одного у Соболенко. Белоруска допустила на две двойные ошибки меньше соперницы (три против пяти).

Матч продолжался 2 часа 48 минут. Cчет в очном противостоянии стал 3:1 в пользу чешки.

Мухова в полуфинале сыграет с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com