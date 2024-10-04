Соболенко вылетела из турнира в Пекине

Соболенко вылетела из турнира в Пекине6
- 4.10.2024, 13:18
В четвертьфинале она проиграла чешке.
Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине. В четвертьфинальном поединке белоруска встречалась с Каролиной Муховой из Чехии, находящейся на 49-й позиции в мировом рейтинге.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу чешской теннисистки. Каролина Мухова оформила пять эйсов против одного у Соболенко. Белоруска допустила на две двойные ошибки меньше соперницы (три против пяти).
Матч продолжался 2 часа 48 минут. Cчет в очном противостоянии стал 3:1 в пользу чешки.
Мухова в полуфинале сыграет с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).