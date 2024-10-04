Глава российской ФСБ заявил о расширении войны на Беларусь

Глава российской ФСБ заявил о расширении войны на Беларусь7
- 4.10.2024, 13:52
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И пригрозил военными действиями Молдове и странам Балтии.
Украина и ее западные союзники якобы «хотят втянуть в войну страны Балтии, Беларусь и Польшу», заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
По его словам, Евросоюз и НАТО якобы «усиливают давление на Молдову с целью принудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией».
«Надеемся, что нынешнее молдавское руководство проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды», — заявил директор ФСБ.