Момент истины для России Михаил Крутихин

4.10.2024, 15:39

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Рынок нефти может пойти в разнос.

Проект бюджета РФ на будущие три года вызвал много суждений и прогнозов относительно размера нефтегазовых доходов. Тема животрепещущая, поскольку от величины этой бюджетной статьи зависит судьба всей национальной экономики.

Зависят от этих поступлений и кошельки населения, которое получает средства на существование по остаточному принципу после расходов на ведение войны и содержание карателей.

Если верить этому документу, в абсолютных цифрах федеральный бюджет в 2025 году должен получить от нефтегаза 10,94 трлн рублей. Это на 3% меньше, чем в текущем году, но всё равно получается, что нефтегазовая отрасль отвечает за поступление более чем 27% в общих доходах, запланированных в сумме 40,3 трлн рублей.

Главные источники (83% из этих почти 11 трлн) — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти и налог на дополнительный доход (НДД), тоже по нефти. Остальное — экспортная пошлина на газ и прочие налоговые поступления. А поскольку в формулах расчета нефтяных налогов присутствует такой показатель, как экспортная цена, размер поступлений самым тесным образом связан с нефтяными ценами на мировом рынке.

И вот здесь начинаются неясности.

Чтобы бюджет сводил концы с концами, а его дефицит оставался в запланированных рамках, российскую нефть надо продавать за границу по средней цене $69,70 за баррель, но прогнозная конъюнктура остается загадкой.

В России научились обходить западные санкции в виде «потолка» цены в $60 за баррель. Ограничение это действовало несколько месяцев после его введения в декабре 2022 года, а затем меры приняли и экспортеры, и правительство. Компании стали перепродавать или перегружать нефть в море через теневых посредников, и конечная цена у покупателя намного превышала цену, по которой нефть официально наливалась в танкер в российском порту. А правительство стало брать налоги с «виртуальной» цены: назначать конкретную скидку, дисконт со стоимости барреля марки брент.

Официально в текущем году цена экспортной российской нефти составила $70, хотя цифра эта вызывает сомнения. В конце августа цена барреля марки Brent составляла примерно $75, а дисконт правительство установило на уровне $12, что дает цену российской «уральской» смеси всего в $63 за баррель.

Brent, от которого все отсчитывается, уже несколько месяцев проявляет все признаки долгосрочного движения вниз. С $71 до $77 его цена взлетела только из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем, и непонятно, насколько этот фактор будет долгоиграющим.

Более того, старающаяся поддерживать нефтяные цены организация ОПЕК с партнёрами по альянсу ОПЕК+ начала, по-видимому, подозревать, что самоограничения уровней добычи её участниками перестали влиять на рынок. Наблюдатели всерьёз рассматривают такой сценарий, при котором альянс развалится, его члены откажутся от соблюдения каких-то квот на добычу и затопят рынок дешевой нефтью, рассчитывая заработать не на цене, а на объёмах продаж. «Рупоры» ОПЕК среди аналитиков не скупятся на призывы проявить «единство и сплоченность», и создаётся впечатление, что такие эмоции остались единственным инструментом сохранения старого картельного сговора нефтяников.

Что же будет с нефтегазовыми доходами России, если исчезнут квоты и рынок пойдёт вразнос, а цены просядут до $40 или $45 за баррель брент?

Вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «аль-Арабия» заявил, что Россия сможет жить при любой цене нефти, однако назвал «сбалансированной» цену в $80 за баррель. А заместитель министра энергетики Павел Сорокин (один из главных архитекторов схемы обхода санкций) подчеркнул, что Россия до 2050 года будет добывать по 540 млн тонн нефти в год.

Отраслевые специалисты, однако, таким залихватским прогнозам не верят. На недавней научной конференции, посвященной технологиям добычи трудноизвлекаемой нефти, прозвучали следующие данные.

Официально в стране зарегистрировано 9,1 млрд тонн нефтяных запасов категории А, то есть уже вовлечённых в эксплуатацию доказанных запасов с хорошо изученными характеристиками. При годовой добыче на уровне примерно полмиллиарда тонн этого должно хватить на пару десятилетий.

Эти запасы считаются технологически извлекаемыми, но принятая в России классификация не учитывает такого показателя, как коммерческая рентабельность. Нефть с себестоимостью добычи, превышающей продажную цену, невозможно реализовать и не имеет смысла добывать. Опыт компаний-операторов на промыслах показывает, что на самом деле коммерчески рентабельных запасов в стране осталось около 4,3 млрд тонн, и исчерпать их можно уже лет через восемь, а в Татарстане, например, этот срок сокращается до шести лет.

Но расчеты сделаны для нынешних цен и нынешних налоговых условий. А что если мировые цены упадут? А еще не стоит забывать о непрерывно увеличивающейся в нашей стране себестоимости добычи! Через какое время в России не останется нефти, реализация которой покроет издержки по добыче и позволит получить прибыль?

Расчtты сделаны для нынешних цен и нынешних налоговых условий. А если мировые цены упадут, да еще и на фоне непрерывно увеличивающейся в нашей стране себестоимости добычи? Через какое время в России не останется нефти, реализация которой покроет издержки по добыче и позволит получить прибыль?

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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