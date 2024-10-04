«Ближе познакомиться с птичкой»: российская армия начала необычные тренировки 4 4.10.2024, 16:13

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Тренируются руками бороться с FPV-дронами.

Российские военные осваивают рукопашный бой с FPV-дронами. Шокирующее видео, на котором российские солдаты защищаются от FPV-дронов голыми руками, завирусилось в социальных сетях.

Необычные техники, включая уклонение, перекаты и даже броски автоматов в дроны, оставили многих ошеломленными.

Кадры, опубликованные в социальной сети Х, раскрывают, как «вторая армия мира» проходит интенсивную подготовку для противодействия угрозе FPV-дронов. Один из оккупантов говорит, что такая тренировка поможет россиянам «ближе познакомиться с птичкой», чтобы они уже знали, на какой звук ориентироваться, как передвигаться, уклоняться и сбить.

На видео российская армия демонстрирует целый спектр неординарных тактик, от перекатов на земле, чтобы уклониться от атак дронов, до бросков автоматов в воздушные цели.

Russian military training centers have begun practicing techniques to help avoid being targeted by FPV drones. pic.twitter.com/lZGXy3fF4z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2024

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