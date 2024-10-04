«Уничтожили 90% бронетехники» 4.10.2024, 16:16

1,148

Штурм россиян в Харьковской области закончился фиаско.

На Харьковщине на направлении Липцов Силы обороны отбили массированный штурм армии РФ, в ходе которого оккупанты потеряли 90% бронетехники, заявил в телемарафоне командир батальона ударных беспилотников Ахиллес 92 ОШБр Юрий Федоренко.

«Если говорить о Липцовской громаде, противник поддерживает боевые действия на уровне средней интенсивности. И пытается штурмовать живой силой. Но, к примеру, три недели назад противник задействовал большое количество легкобронированной и бронированной техники. Бригады (Сил обороны — ред.), которые держат направление, уничтожили 90% нее», — сказал он.

По словам Федоренко, на вышеуказанном направлении россияне пытаются поддерживать интенсивность боевых действий и перебросили туда подразделения кадыровцев.

«Когда это происходит? Это происходит тогда, когда противник готовится к определенной эскалации, и ему необходимо навести порядок в российско-оккупационных войсках, а также в частных военных компаниях. Потому что именно кадыровцы имеют полную санкцию на внедрение системы принуждения по выполнению боевых задач жесткой расправой над теми, кто отказывается это делать», — отметил офицер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com