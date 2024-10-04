«Уничтожили 90% бронетехники»
- 4.10.2024, 16:16
- 1,148
Штурм россиян в Харьковской области закончился фиаско.
На Харьковщине на направлении Липцов Силы обороны отбили массированный штурм армии РФ, в ходе которого оккупанты потеряли 90% бронетехники, заявил в телемарафоне командир батальона ударных беспилотников Ахиллес 92 ОШБр Юрий Федоренко.
«Если говорить о Липцовской громаде, противник поддерживает боевые действия на уровне средней интенсивности. И пытается штурмовать живой силой. Но, к примеру, три недели назад противник задействовал большое количество легкобронированной и бронированной техники. Бригады (Сил обороны — ред.), которые держат направление, уничтожили 90% нее», — сказал он.
По словам Федоренко, на вышеуказанном направлении россияне пытаются поддерживать интенсивность боевых действий и перебросили туда подразделения кадыровцев.
«Когда это происходит? Это происходит тогда, когда противник готовится к определенной эскалации, и ему необходимо навести порядок в российско-оккупационных войсках, а также в частных военных компаниях. Потому что именно кадыровцы имеют полную санкцию на внедрение системы принуждения по выполнению боевых задач жесткой расправой над теми, кто отказывается это делать», — отметил офицер.