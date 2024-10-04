В России готовятся к последствиям ядерного удара 4.10.2024, 16:57

Идут учения.

В нескольких регионах России провели учения по гражданской обороне и ликвидации последствий ядерного и химического загрязнения, сообщает Baza.

Учения прошли в Анапе, Ульяновске, Когалыме, Бузулуке, Снежинске и других городах. Наибольшее внимание уделялось ликвидации последствий химических заражений. В качестве учебной вводной использовалась ситуация «применения противником воздушного ядерного удара по объектам инфраструктуры».

В минувшую среду в России провели массовую проверку систем оповещения населения. Учения прошли в Химках, Омске, Перми, Самаре и других городах, пишет The Moscow Times.

25 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия меняет свою ядерную доктрину и существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия. В частности, в документ вносится пункт, согласно которому агрессия со стороны любого государства при поддержке ядерной державы будет расцениваться как совместная атака на Россию. Он также предложил добавить в доктрину возможность применения ядерного оружия в случае получения «достоверной информации» о массированном запуске по целям в стране крылатых ракет и беспилотников.

Изменения были анонсированы на фоне информации о том, что Украина может получить разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь России. В Кремле заявляли, что поправки можно считать определенным сигналом союзникам Киева, который предупреждает «о последствиях в случае их участия в нападении» на РФ «различными средствами, причем необязательно ядерными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» Путина и назвал изменения доктрины «безответственными». С аналогичным заявлением выступил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, отметив, что «неприемлемое поведение» Путина, который не впервые разыгрывает ядерную карту, «показывает всему миру его истинное лицо».

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